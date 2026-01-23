Tekniker till auktoriserad skadeverkstad i Vallentuna
2026-01-23
Om rollenVi söker en Bilskadetekniker/Bilplåtslagare som vill arbeta med att restaurera plåtskador på fordon. Du kommer att:
• Demontera, reparera och återmontera fordon enligt arbetsorder.
• Förbereda inför lackering.
• Arbeta med CABAS-system för skadehantering.
• Samarbeta med ett erfaret team i en trygg och välorganiserad miljö.
Vi söker dig som har:
Skallkrav:
• Mekanisk kompetens och erfarenhet av att meka
• Förmåga att arbeta självständigt
• Engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Teknisk utbildning
• Erfarenhet av bilplåtslageri, lackarbete eller felsökning
• Kunskap i CABAS-system
• Erfarenhet av arbete med Ford-bilar
• HärdplastutbildningPubliceringsdatum2026-01-23Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är ödmjuk, en lagspelare och trivs i en miljö där kvalitet och samarbete står i fokus.
Om arbetsgivaren
Vi är en auktoriserad skadeverkstad med lång erfarenhet av plåtslageri och lackering. Vår verksamhet bygger på kvalitet och trygghet, och vi arbetar främst med försäkringsärenden. Hos oss blir du en del av ett familjärt team där vi värdesätter samarbete, kompetens och engagemang.
Vi erbjuder
Ett familjärt bolag med frihet under ansvar i en kultur där vi alla hjälps åt.
Företagsaktiviteter som resor, middagar och julbord.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos kund.Anställningsvillkor
• Plats: Vallentuna
• Omfattning: Heltid
• Start: Omgående
• Arbetstid: 07:00-16:30 (fredagar: 07-14).
• Lön: Enligt GFL, 31 500 kr/mån.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Ersättning
