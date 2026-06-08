Tekniker som vill nå nya höjder till Eltel i Växjö
Hirely AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Växjö Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Växjö
2026-06-08
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Vill du ha ett fritt och varierat teknikerjobb där du löser problem, installerar ny teknik och arbetar nära både kunder och kollegor? Trivs du dessutom med praktiskt arbete i fält och känner dig motiverad av att jobba på hög höjd? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Växjö.
Vilka är mina arbetsuppgifter?
Som tekniker hos oss i Växjö får du en varierad vardag där du arbetar med installation, driftsättning och service av teknisk fiber- och kommunikationsutrustning hos kund. Rollen innebär arbete både inomhus och utomhus, och höjdarbete är en naturlig del av tjänsten. Exempel på arbetsuppgifter:
felsökning och felavhjälpning
installation och byte av utrustning hos kund
konfigurering, inmätning och funktionstest
driftsättning och säkerställande av fungerande anslutningar
service, reparation och byte av utrustning på hög höjd
Du utgår från Växjö och arbetar nära både kollegor, produktionsplanerare och kunder. Du rapporterar ditt arbete löpande via telefon eller dator och blir en viktig del i att få vardagen att fungera för våra kunder. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Varför ska jag välja Eltel?
Här får du ett jobb med stor variation, frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna och hjälpsamma kollegor. Du blir en del av ett team med hög kompetens, stark laganda och du rapporterar till Jonas som är nära verksamheten och förstår vardagen i fält.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
BOX 17233 (visa karta
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352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9953629