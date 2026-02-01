Tekniker sökes Högtrycksspolning, Rörinspektion & Relining (Stockholm)
2026-02-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ACTIVE Relining & Högtryckstjänst AB fortsätter växa och söker nu en driven och kvalitetsmedveten tekniker som vill arbeta i ett modernt och expansivt företag med tydligt fokus på kundservice och teknisk precision.
Vi arbetar med högtrycksspolning, rörinspektioner, relining samt felsökning av avloppssystem - och söker dig som vill bidra med erfarenhet, engagemang och yrkesstolthet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av högtrycksspolning, rörinspektion eller relining
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina projekt
God service känsla och ett professionellt bemötande
B-körkort (C är meriterande)
En lösnings orienterad och noggrann arbetsstil
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med höga ambitioner
Moderna fordon, utrustning och arbetsverktyg
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom flera teknikområden
Bra anställningsvillkor och ett engagerat team
Ett företag som satsar på långsiktighet och kvalitet i allt vi gör
Vill du vara med i vår fortsatta tillväxt?
Skicka gärna en ansökan eller kontakta oss för ett konfidentiellt samtal.Publiceringsdatum2026-02-01Kvalifikationer
B körkort, C-kort är meriterande, erfarenhet från branschen.
STVF, Brif/montörs utbildning inom relining är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@activerh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Active Relining & Högtryckstjänst i Stockholm AB
Active Relining & Högtryckstjänst i Stockholm A Kontakt
Vice VD / Verksamhetschef
Robban Inal robban@activerh.se 0707888821 Jobbnummer
9715985