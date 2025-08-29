Tekniker på deltid vid Clinicum, Medicinska Fakulteten
Linköpings universitet / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-08-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en Tekniker på deltid till Clinicum vid Medicinska fakulteten för arbete med färdighetsträningar och simuleringar inom Hälso- och sjukvårdsutbildningar.
Om jobbet
Denna teknikertjänst har inriktning på medicinsk simulering på LiUs kliniska träningscentrum Clinicum. Tjänsten kretsar främst kring att fascilitera samt sköta för- och efterarbete vid all simuleringsundervisning på Clinicum. Du kommer att ha en aktiv roll för att skapa verklighetstrogna sjukvårdsupplevelser för studenterna.
Teknikern inreder våra olika rum utifrån det scenario som ska utspelas. Det kan till exempel vara på en akutmottagning, vårdavdelning eller särskilt boende. Som teknikern ansvarar du även för inköp och beställningar av sjukvårdsmaterial så att vi med god framförhållning har rätt utrustning för kommande undervisningsmoment.
Teamarbete och samarbetsförmåga är en central del i denna tjänst. Det finns flera tekniker på Clinicum med andra ansvarsområden. Tanken är att vi ska hjälpas åt över ansvarsgränserna utifrån hur verksamhetsbehovet ser ut för dagen. Detta förutsätter att alla tekniker hålla sig uppdaterade med verksamhetens schema och arbetar med framförhållning.
Verksamheten är dynamisk och arbetsuppgifterna förändras därför över tid.
Om dig
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och är drivande i olika frågor som dyker upp under en arbetsdag. Eftersom arbetet sker i samverkan med kollegor, lärare och studenter är god samarbetsförmåga en förutsättning för rollen.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för anställningen.
Vi vill att du har:
• En utbildningsbakgrund från hälso- sjukvården.
• Erfarenhet av arbete inom hälso- sjukvård.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Baskunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av intensivvård eller akutsjukvård.
• Erfarenhet av medicinsk simuleringsundervisning.
• Erfarenhet av arbete med simuleringar och färdighetsträningar.
• Ett tekniskt intresse och förmåga att hitta smarta/smidiga lösningar.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Clinicum som är medicinska fakultetens kliniska träningscentra. Clinicum har verksamhet på Campus US ingång 54 och ingång 69 i Linköping och på Campus Norrköping i Kåkenhus och på Vrinnevisjukhuset. På Clinicum tränar studenter från fakultetens utbildningsprogram på olika praktiska färdigheter, laborationer och simuleringar.
Denna tjänst avser i första hand placering i Campus US i Linköping men vid behov kan även Clinicums andra arbetsplatser bli aktuellt.
Läs mer om vår verksamhet Clinicum (CLIN) - Linköpings universitet (liu.se)
Om anställningen
Tillsvidareanställning
Deltid minst 50 %, högre omfattning kan bli aktuell.
Tillträde enligt överenskommelse.
Verksamheten har främst behov av bemanning tisdagar, onsdagar och torsdag, men då detta varierar under terminen krävs med viss flexibilitet avseende arbetstider och dagar på Clinicum.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-08-29Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 22 september 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Intervjuer kommer att genomföras under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Enhetschef
Malin Nestor malin.nestor@liu.se 013-28 28 50 Jobbnummer
9482632