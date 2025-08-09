Tekniker & Kundtjänstmedarbetare- Vesani Sweden AB
2025-08-09
Är du teknisk och praktisk som har goda kunskaper inom el och hur mekaniska delar fungerar är du den vi söker.Publiceringsdatum2025-08-09Om tjänsten
Som tekniker & kundtjänstmedarbetare arbetar du direkt med leverantörer och vår interna kundtjänst. Du reparerar produkter, monterar i våra utställningar och för daglig dialog med vår kundtjänstavdelning där du själv arbetar.
Du arbetar emellanåt på vår kundtjänst för att lösa tekniska frågor och även direkt med våra produktioner för optimering av produkter samt utveckling av nya produkter.
Arbetet är flexibelt och du sitter både på kontor, är på lagret, i våra utställningar och där behovet av en teknisk & praktisk person behövs.
Dina egenskaper
Du känner igen dig i egenskaper som teknisk, lösningsorienterad, flexibel, resultatinriktad, serviceminded och en "doer".
Kravställande
• Flytande svenska i tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i engelska
• B-körkort
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB är ett bolag som varit aktivt sedan slutat av september 2022 och har mycket kraftig tillväxt. Grundarna är tidigare grundare och ägare av Nordiska Fönster som varit ett snabbväxande bolag med mycket god lönsamhet. Nu har man gett sig in i en bransch inom heminredning med produkter av mycket hög kvalitet och unik design. Nyrenoverat kontor, fotostudio och utställning centralt i Ängelholm med representativa lokaler. Dessutom har företaget köpt en mark centralt i Ängelholm där man inom kort kommer upprätta en ny fastighet för att bedriva utställning, butik och kontor.
Bolaget är finansiellt starkt och vi skapar en trygghet för alla som jobbar i företaget. Självklart erbjuder vi goda förmåner så som friskvård, gratis frukost utvalda dagar i veckan, bärbar dator, mobiltelefon, personalrabatt etc. Här jobbar du med ett litet men sammansvetsat team där alla är med och bygger bolagets framgång. För oss är det viktigt att trivas på jobbet och göra det man både är bra på och med arbetsuppgifter som man uppskattar. Vi tycker också det individuella resultatet ska speglas i lön och förmåner. Vi drivs av vår passion för produkterna, företagande och tillväxt med god lönsamhet. Vi hoppas att du är likasinnad och följer med på vår resa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: jobb@vesani.se
Vesani Sweden AB (org.nr 559349-9444), https://vesani.se
Verkstadsgatan 8
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
