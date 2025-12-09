Tekniker med inriktning mot mek till fastighetsserviceavdelningen
Vill du vara delaktig i den spännande utvecklingsresan med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge? Under den närmaste tio-årsperioden kommer vi att utveckla arbetssätt och teknik samt bygga nya lokaler för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg.
Är du vår nya kollega och vill vara delaktig i Region Blekinges spännande utvecklingsresa? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Region Blekinge disponerar ca 290.000 kvm lokaler, där avdelningen för fastighetsservice öst ansvarar för driften av fastigheterna i den östra delen av länet.
Nu söker vi en engagerad och kunnig tekniker med inriktning mot mek till vår mekgrupp i Karlskrona.
Om jobbet
Som tekniker hos oss är du en praktisk problemlösare med ett genuint teknikintresse och förmåga att leverera service i toppklass. Du arbetar både självständigt och i team med reparation, tillsyn och skötsel av fastighetstekniska system och installationer. Inom ditt ansvarsområde deltar du även i framtagandet av rutiner för tillsyn och skötsel.
Exempel på arbetsuppgifter:
Dagliga tillsynen av kompressorer för andnings- och tekniks luft. Arbetet omfattar även beställning och hantering av medicinska gaser. Tillsyn och reparation av dörrautomatik, branddörrar, låsanordningar patientsängar, vagnar och andra hjälpmedel.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetstekniskt arbete eller liknande underhållsyrken. Du har god teknisk förståelse, ett praktiskt handlag och trivs med varierande arbetsuppgifter där problemlösning är en naturlig del av vardagen. Du arbetar noggrant, tar ansvar och har en tydlig servicekänsla.
Du har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser att du har några års erfarenhet av tekniskt arbete.
B körkort är ett krav. Kunskaper i svetsning och maskinbearbetning är meriterande.
Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga, är kreativ och lyhörd och klarar av att arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet kräver noggrannhet och ett målinriktat arbetssätt. Du är intresserad av utvecklingen inom området och har förmåga att planera ditt arbete både på kort och lång sikt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
En möjlighet att utveckla dina färdigheter inom fastighetsteknik i en stimulerande miljö, tillsammans med ett team av kollegor som värdesätter samarbete och hög kvalitet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585)
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
