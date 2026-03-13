Tekniker Inom Styr-Regler För Best Arbeten
CreaVia AB / Maskinreparatörsjobb / Danderyd Visa alla maskinreparatörsjobb i Danderyd
2026-03-13
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CreaVia AB i Danderyd
Om tjänsten
Vi söker en erfaren tekniker inom styr- och regler som vill vara med och arbeta i projekt inom BEST-området (Bana, El, Signal och Tele). I rollen kommer du att arbeta med installation, felsökning, driftsättning och underhåll av styr- och reglersystem kopplade till tekniska anläggningar inom järnvägsinfrastruktur.
Du kommer att ingå i ett kompetent team där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus. Arbetet kan ske både i projektform och i löpande underhållsuppdrag.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
• Installation och driftsättning av styr- och reglersystem inom BEST-relaterade anläggningar
• Medverkan vid tester, verifiering och dokumentation av anläggningar
• Samarbete med projektledare, ingenjörer och andra tekniker i projekt
• Säkerställa att arbetet följer gällande regelverk, säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav.Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av arbete med styr- och reglerteknik
• Erfarenhet från järnvägsprojekt eller arbete inom BEST är meriterande
• Teknisk utbildning inom el, automation eller motsvarande erfarenhet
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Ansvarstagande och noggrann
• Lösningsorienterad och tekniskt intresserad
• God samarbetsförmåga
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
• En varierande och tekniskt utvecklande roll
• Möjlighet att arbeta i spännande projekt inom järnvägsinfrastruktur
• Kompetenta kollegor och en säkerhetsmedveten arbetsmiljö
Ansökan Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev Urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: markus.andersson@creavia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CreaVia AB
(org.nr 559223-8751), http://www.creavia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9797604