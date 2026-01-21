Tekniker inom leverans till Hjälpmedelscentralen i Uddevalla
2026-01-21
Nu söker vi två tekniker till enheten Leverans på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla.
Välkommen med din ansökan senast 4 februari.
Arbetsbeskrivning
Arbetet som tekniker inom leverans handlar om patientsäkerhet och god service. Du bidrar med din samarbetsförmåga och tekniska kompetens till att förse våra kunder med hjälpmedel. I tjänsten arbetar du både självständigt och i team med:
Leveranser av hjälpmedel
Återställning av hjälpmedel (för återanvändning)
Lagerhantering av begagnade hjälpmedel
Diverse administration inom ramen för lagerverksamhet
Om dig
Du har godkänd gymnasieutbildning med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Då du har många olika kontakter i ditt arbete är det viktigt att du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift. Du har god datorvana och kan utan problem arbeta i olika IT-system. Du har god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt då tjänsten kan innebära tunga lyft. Tjänsten ställer krav på B-körkort (manuell växellåda) samt god körvana.
Tidigare yrkeserfarenhet som chaufför eller erfarenhet från arbete med hjälpmedel eller lagerarbete är meriterande. Likaså truckkort.
För att ge god service i rollen som tekniker vill vi även att du:
Har ett gott bemötande och är serviceinriktad
Arbetar bra tillsammans med andra
Är ansvarstagande och har ett sinne för ordning så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Trivs med att vara flexibel och kan anpassa dig utifrån olika situationer
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team får du som tekniker möjlighet att bidra med god service som gör skillnad i människors vardag.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten hanteras av Gunilla Olsson, Enhetschef för Leveransteamet i Uddevalla.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
