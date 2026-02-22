Tekniker Inom Installation Till Kone, Kiruna/gällivare
2026-02-22
Vill du arbeta i ett internationellt företag som är marknadsledande i sin bransch? Har du ett stort tekniskt intresse och vill jobba i spännande arbetsmiljöer? Då är tjänsten som Installationstekniker någonting för dig!
OM TJÄNSTEN
Som Installationstekniker på KONE kommer du i första hand att arbeta med montering av nyinstallationer samt modernisering av gamla och befintliga hissar. När du jobbar med nyinstallation arbetar du främst på byggarbetsplatser och installerar nya hissar i tomma hisschakt. När vi moderniserar hissar byter vi ut gamla delar till nya, och då behöver man få gammal och ny teknik att fungera ihop. Därför kommer problemlösning och kreativitet vara en naturlig del av din vardag. Du kommer vara drivande i att säkerställa att våra utrustningar är säkra och tillförlitliga. Du kommer få möjligheten att arbeta självständigt i en roll med mycket frihet under ansvar, men samtidigt tillhöra en grupp med engagerade och hjälpsamma kollegor och lösa de problem våra kunder kan tänkas ha. Att bygga och behålla goda kundrelationer kommer att vara en viktig del av din roll då du är kundens första kontakt och expert inom området.
Här söker vi dig som är teknik- och elintresserad och som vill arbeta med modernisering och nyinstallationer på våra hissar i Malmfälten med ett arbetsområde som sträcker sig över hela Norrbotten men främst i Gällivare och Kiruna.
Rollen innebär mycket arbete ute på fältet, vilket också medför frekventa resor inom regionen. I vissa projekt förekommer det även övernattningar på annan ort, beroende på var arbetet utförs. Du behöver därför trivas med ett rörligt arbete där dagarna varierar och du får möjlighet att arbeta nära våra kunder i deras miljö.
KUNSKAP, UTBILDNING OCH ERFARENHET
För att lyckas i rollen behöver du ha:
En avslutad gymnasieutbildning, gärna med el- och/eller elektronikinriktning
God verktygsvana
Grundläggande mek & elkunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska i tal- och skrift, samt god förståelse för engelska i tal och skrift.
Körkort B
Vi ser det som ett stort plus om du har elkunskap, antingen genom utbildning eller arbetslivserfarenhet, och/eller tidigare erfarenhet från felsökning av elektronik. Självklart kommer vi se till att du får den produktutbildning som behövs för att lyckas i rollen.
OM DIG
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull och har ett intresse för teknik. Du vill utvecklas och lära dig nya områden inom hissteknik. Du kan arbeta lika bra självständigt som tillsammans med andra, är initiativtagande och har en förmåga att se lösningar bakom tekniska problem. Vidare ser vi att du är lyhörd och nyfiken på vad andra i teamet har för idéer eller lösningar.
VI ERBJUDER
• En roll med frihet under ansvar och möjlighet att själv planera dina dagar Tillgång till servicebil och utgångspunkt från din bostad Arbetstid 07.00-16.00 Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tillgång till vår förmånsportal Möjlighet att utvecklas inom ett globalt och innovativt företag både nationellt och internationellt
OM OSS
På KONE utformar vi framtidens städer. Som ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, hjälper vi två miljarder människor att varje dag förflytta sig säkert, smidigt och sömlöst genom smarta och hållbara byggnader och städer. Tillsammans med våra partners och kunder ser vi till att förbättra flödet av människor.
Vi levererar hissar, rulltrappor och dörrar liksom moderniserings- och underhållslösningar som ger mervärde över byggnadens hela livscykel. Med energieffektiva lösningar och tjänster stöder vi den pågående omställningen mot en mer hållbar framtid.
2024 hade KONE en omsättning på 11,1 miljarder euro och vid årets slut över 60 000 anställda i närmare 70 länder. KONEs B-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd. i Finland.
SÅ ANSÖKER DU
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mats Carlfjord på mat.carlfjord@kone.com
Vi ser framemot din ansökan!
På KONE fokuserar vi på att skapa en arbetskultur som är innovativ och samarbetsinriktad, där vi värdesätter bidragen från varje enskild individ. Medarbetarengagemang är en viktig del av vårt fokus, och vi uppmuntrar deltagande och utbyte av information och idéer. Hållbarhet är en väsentlig del av vår kultur och dagliga rutin. Vi tillämpar etiska affärsmetoder och eftersträvar en samarbetskultur där medarbetare har tillit till och respekt för varandra, och bra prestationer uppmärksammas. Som en utmärkt arbetsplats är vi stolta över att kunna erbjuda en rad olika erfarenheter och möjligheter. Dessa kan hjälpa dig uppnå dina mål i karriären och på det personliga planet, och ge dig tillfälle att leva ett hälsosamt och balanserat liv.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kone AB
(org.nr 556234-4639) Arbetsplats
Kone Jobbnummer
9756300