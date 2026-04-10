Tekniker inom infrastruktur till Göteborg Landvetter flygplats

Swedavia AB / Budjobb / Härryda
2026-04-10


Vill du arbeta praktiskt i en komplex flygplatsmiljö där ingen dag är den andra lik? Vi söker en lösningsorienterad tekniker till vårt infra-team på Landvetter flygplats - är du den vi letar efter?
Vad innebär rollen?
Som tekniker inom infrastruktur kommer du att arbeta med portar, bryggor och lås i en komplex flygplatsmiljö. Du hanterar akuta driftstopp samt arbetar med akut felavhjälpning och driftunderhåll. Du samarbetar med kollegor och entreprenörer och bidrar till att verksamheten fungerar säkert och effektivt. Rollen passar dig som gillar variation, tar ansvar och vill bidra till en trygg och fungerande flygplatsanläggning.
Exempel på arbetsuppgifter:

Daglig rondering på flygplatsområdet

Hantera akuta driftstopp

Planera och utföra underhåll av exempelvis dörrar, portar och hydrauliska bryggor

Mindre byggprojekt och kontakt med entreprenörer

Vem är du?
Vi söker dig som är praktisk, lösningsorienterad och har ett öga för förbättringar. Du har god samarbetsförmåga och är samtidigt självständig. Du trivs med variation i arbetet och tar ansvar för att uppgifterna blir genomförda på ett säkert och effektivt sätt.

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av service, underhåll eller tekniskt arbete

Bakgrund som exempelvis servicetekniker, fastighetsskötsel eller liknande

B-körkort

Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut i vardagen

Meriterande:

Erfarenhet av portar, dörrar eller låssystem

Kunskap inom hydraulik

Erfarenhet från flygplats eller liknande miljö

Vad erbjuder vi dig?

Ett varierande arbete i en komplex och unik miljö

Ett sammansvetsat team med bred kompetens

Möjlighet att utvecklas inom teknikområdet

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteraren Julia Christensson på julia.christensson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 8 maj, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen.

Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedavia AB (org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Gothenburg-Landvetter Airport (visa karta)
438 80  LANDVETTER

Jobbnummer
9846433

