Tekniker inom automation och underhåll till globalt bolag
2026-02-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Kungsör
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du en teknisk eller mekanisk bakgrund samt ett öga för problemlösning? Vill du vara en nyckelspelare i ett stort och modernt automatiseringsprojekt tillsammans med ett världsledande intralogistikföretag? Då är det här tjänsten för dig! Ansök redan idag - urval sker löpande.
Information om tjänsten
Vår kund söker nu underhållstekniker som kommer att spela en viktig roll i drift och support av en ny, högautomatiserad logistiklösning hos ICA Sverige. Du blir en del av ett större teknikteam som tillsammans ansvarar för att det nya, toppmoderna kylagret i Hacksta Västerås fungerar med maximal tillförlitlighet och effektivitet. Anläggningen är cirka 23 000 m2 stor och Vår kunds lösning omfattar ett 30 meter högt, automatiserat pallager med ett shuttle-system. De har även energieffektiva transportband och hel- eller halvautomatiserade packstationer - allt utvecklat för att fungera i temperaturer ned till -25 grader.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Vår kund. Vår kunds önskemål är därav att alla frågor kring tjänsten går till linn.ostin@pn.se
I rollen hos vår kund kommer du att arbeta tvåskift (06-22) samt en helgdag varannan vecka (Lördag 06-14 eller söndag 14-22). Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som underhållstekniker kommer du bland annat att:
Utföra planerat och förebyggande underhåll
Åtgärda driftstörningar och tekniska fel på automationssystem
Arbeta med dokumentation, rapportering och systemstöd (DART, CMMS)
Kontinuerligt förbättra utrustningens prestanda
Medverka i felsökning och grundorsaksanalyser
Stödja flödeskontroll och automation
Vi söker dig som
Har kunskap inom mekanik, el eller automation
Förståelse för underhålls- och serviceprocesser
God problemlösningsförmåga och servicekänsla
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska - flytande språk är inget krav, men du behöver kunna läsa och förstå dokumentation.
Möjlighet att arbeta på höjd samt i frysmiljöer och syrefattiga zoner
Flexibilitet vad gäller skiftarbete
Vad vår kund erbjuder
Fast heltidsanställning med konkurrenskraftig lön och övertidsersättning
Livförsäkring: 4 x årslön
Pension och sociala förmåner enligt Teknikavtalet
Medarbetarstödsprogram
25 semesterdagar samt 0,8 % semesterersättning per dag
Friskvårdsbidrag och årlig hälsokontroll
Information om rekryteringsprocessen
Hälsoundersökning och medicinsk kontroll genomförs innan anställning - i samarbete med företagshälsovård - för att säkerställa arbetsförmåga i syrefattig miljö.
Drogtest genomförs som del av företagets drogpolicy.
Registerutdrag från belastningsregistret krävs.
START: Juni 2026
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linn.ostin@pn.se
