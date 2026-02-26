Tekniker/Fordonsmekaniker sökes till Markverkstad Väst, Halmstad
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
Vi är i en tillväxtfas och söker nu tekniker, alternativt fordonsmekaniker för personbilar och mindre transportbilar. Har du tidigare erfarenhet inom teknik eller har ett stort intresse för fordon? Tycker du om att jobba varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Väst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstäderna (MvE) är en enhet inom AST (Arméstaben), som utför underhåll på Försvarsmaktens materiel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstad Väst som bedriver verksamhet i Halmstad och Göteborg, tillsammans är vi cirka 70 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniker/fordonsmekaniker på aggregatverkstaden är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att utföra service och underhåll på olika materiel som används inom Försvarsmakten, t.ex. personbilar, transportbilar, basmateriel, containrar, arbetsredskap, bandvagnar och elverk. Du arbetar även med förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och avveckling av materiel. Vi kommer erbjuda interna utbildningar på system och materiel då vi arbetar med unika produkter.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
KRAVPubliceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
• Två eller treårig gymnasial utbildning med praktisk inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Datakunskap
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som medarbetare i vår arbetsgrupp behöver du har lätt för att samarbeta med andra och själv vara bra på att bidra till ett gott arbetsklimat i gruppen. Du genomför dina uppgifter på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt, och då arbetet till stor del går ut på att arbeta självständigt utifrån givna instruktioner och underhållsscheman är det viktigt att du trivs med att ta egna initiativ. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Aktuell erfarenhet av arbetsuppgifter som tekniker/mekaniker inom fordon eller verkstadsmiljö
• Kylcertifikat
• Erfarenhet av arbete i certifierad miljö - ISO 9001/14001
• Elbakgrund, gärna som behörig elektriker
• Systemkunskap i SAP och Prio
• C-körkort
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid - varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster kan förekomma på markverkstaden
Upplysningar om befattningen
Detaljchef: Anne Driscoll 073-302 65 49
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
