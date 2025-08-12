Teknikbröderna söker fler säljare till våra butiker!
2025-08-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Uppsala
Teknikbröderna söker fler medarbetare!
Vi söker deltid & heltidspersonal.
Vi söker fler säljare till våra butiker i Marieberg Galleria i Örebro och Krämaren Galleria i Örebro.
Teknikbröderna är en lokal återförsäljare som förmedlar mobiltelefoner, surfplattor, datorer, TV-apparater, mobiltillbehör, mobilabonnemang och bredbandsabonnemang.
Våra verksamheter finns i Marieberg Galleria och Krämaren Galleria. Vi har kunnat hjälpa tusentals kunder med sin hemelektronik sedan starten 2009.
Som säljare hos oss kommer du dagligen möta nya och gamla kunder där dina arbetsuppgifter är att förmedla våra tjänster samt produkter vi erbjuder. Du kommer dagligen jobba med drivna, målmedvetna och positiva kollegor som har erfarenhet av försäljning och kundservice.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning men det är INGET måste. Med rätt inställning och vilja så behöver man ingen erfarenhet.
TJÄNST:
• Tillsvidareanställning heltid.
• Deltid med timanställning och möjlighet till heltid i framtiden.
LÖN & FÖRMÅNER:
• Grundlön med provision eller timlön.
• Månadstävlingar!
• Personliga tävlingar!
• Middagar & månadsaktiviteter!
PLATS:
Marieberg Galleria, Örebro.
Krämaren Galleria, Örebro.
START:
löpande anställning.
CV & Personligt brev
Alla ansökningar sker via mejl. Bifoga CV samt Personligt brev.
Märk CV med "Heltid" eller "Deltid"
Info@teknikbroderna.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@teknikbroderna.se Omfattning
Arbetsgivare Asteravallis AB
(org.nr 556805-9520)
Varuvägen 10
)
702 36 ÖREBRO
9454347