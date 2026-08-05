Teknikbröderna expanderar - bli en del av vårt säljteam!
Asteravallis AB / Butikssäljarjobb / Örebro Visa alla butikssäljarjobb i Örebro
2026-08-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asteravallis AB i Örebro
, Uppsala
eller i hela Sverige
Teknikbröderna expanderar – nu söker vi flera drivna säljare som vill växa med oss.
Vi söker därmed 4 st heltidsanställda till våra butiker!
• Teknikbröderna Marieberg Galleria
• Teknikbröderna Krämaren Galleria
• Teknikbröderna Boglundsängen Galleria
Teknikbröderna är Närkes största elektronikkedja.
Vi har sedan 2009 hjälpt tusentals kunder att hitta rätt lösningar inom hemelektronik.
Hos oss hittar kunder allt inom hemelektronik – från mobiltelefoner, surfplattor, datorer och TV-apparater till mobiltillbehör, mobilabonnemang och bredbandslösningar. Vi är dessutom marknadsledande inom service och heminstallationer.
Vi erbjuder något unikt på marknaden – hos oss kan kunder jämföra abonnemang från samtliga operatörer och hitta den lösning som passar deras behov bäst.
Idag finns vi i Marieberg Galleria, Krämaren Galleria och inom kort i Boglundsängen.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som säljare hos Teknikbröderna är du företagets ansikte utåt. Du möter dagligen både nya och återkommande kunder och hjälper dem att hitta rätt produkter, tjänster och abonnemang utifrån deras behov.
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade, målmedvetna och positiva kollegor med lång erfarenhet av försäljning och kundservice. Hos oss får du möjligheten att utvecklas i en fartfylld miljö där service, kvalitet och resultat står i fokus.
Om du drivs av att skapa nöjda kunder, tycker om försäljning och vill arbeta i ett företag med höga ambitioner och stark gemenskap, då är Teknikbröderna rätt arbetsplats för dig.
TJÄNST:
• Tillsvidareanställning heltid.
PLATS:
Marieberg Galleria, Örebro.
Krämaren Galleria, Örebro.
Boglundsängen Galleria, Örebro.
START:
löpande anställning.
CV & Personligt brev
Alla ansökningar sker via mejl. Bifoga CV samt Personligt brev.Info@teknikbroderna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25
E-post: info@teknikbroderna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asteravallis AB
(org.nr 556805-9520)
Varuvägen 10 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Jobbnummer
10023691