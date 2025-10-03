Teknikansvarig Väg & Anläggning Stockholm
Vårt erbjudande På WSP erbjuder vi en flexibel och stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter till både professionell och personlig utveckling. Här får du arbeta i intressanta uppdrag, omgiven av kompetenta kollegor och den senaste tekniken.
I gruppen Väg & Anläggning Stockholm blir du en del av ett stort och yrkesstolt gäng teknikansvariga, projektörer, uppdragsledare, vägtekniker med flera. Till din hjälp har du styrkan från det utökade sammanhanget i avdelningen och sektionen, samt hela WSP både nationellt och globalt. Förutom att bidra i våra spännande uppdrag kommer du att bli en del av ett lärande och innovativt sammanhang med möjligheter till utveckling och påverkan.
Ihop med kollegorna i ledningsgruppen kommer jag som din närmaste chef att jobba för att stötta dig i din utveckling och trivsel. Vi tror på att ha roligt på jobbet - var för sig och tillsammans.
Om oss Sektion Väg & Anläggning består av cirka 140 kollegor på 12 kontor i landet. Tillsammans verkar vi för en nationell samordning av resurser, anbudsarbete, leverans, teknikutveckling och kunskapsöverföring. Genom att vi har bred kompetens inom vägutformning, markprojektering, utredningar, vägteknik samt upprättande och leverans av vägplaner och bygghandlingar verkar vi inom samtliga discipliner och skeden i vägprojekt.
Det ihop med vår höga förmåga inom uppdragsledning och styrning i de multidisciplinära uppdragen gör att vi ska vara kundens första val i tidiga skeden och kunna fortsätta vinna spännande och lönsamma uppdrag. Om dig Din roll blir medior/senior teknikansvarig med inriktning mot vägar. Uppdragen kommer att variera i storlek, typ, skede och fokusera på statliga kunder och entreprenörer. Du kommer att ta fram lösningar, leda andra projektörer och säkerställa teknikområdets framdrift, kvalitet, ändringshantering samt tids- och ekonomistyrning. Ihop med andra teknikansvariga kommer du att jobba tätt både med uppdragsledning och kund.
Rollen innebär också att bidra till Väg & Anläggnings utveckling genom att driva förbättringar i processer, leveransmodeller och verktyg, samt genom att vara mentor och stöd för juniora kollegor.
För denna ansökan behöver du uppfylla följande krav:
Arbetar idag som självgående teknikansvarig inom vägutformning eller väg, gata, mark och har gjort det i minst 5 år. En något kortare (men ej under 3 år) erfarenhet accepteras om du kan påvisa att du uppfyller de övriga kraven i ett tillräckligt antal uppdrag.
Har arbetat som teknikansvarig i uppdrag med Trafikverket som kund
Har erfarenhet av AMA och mängdförteckningar/tekniska beskrivningar
Har handlett andra projektörer inom ditt teknikområde
Har levererat ett antal vägplaner och/eller bygghandlingar
Är positiv inställd till att arbeta med projektörer i övriga länder, främst Indien
Har mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska
Utöver dessa ser vi gärna att du:
Har en relevant akademisk ingenjörs- eller yrkesexamen
Är genuint lösnings- och kundorienterad
Har erfarenhet av att som teknikansvarig, leda projektörer i andra länder, exempelvis Indien
Önskar vara med och utveckla vår verksamhet avseende tekniken, arbetssättet och affären
Kan beskriva dig som en teknikorienterad ledare.
Sista ansökningsdag Urval och intervjuer sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2025-11-30 Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen löpt ut. Varmt Välkommen med din ansökan!
Kontakt Gruppchef: Katja Fedorova, katja.fedorova@wsp.com
Rekrytering: Connie Larín, connie.larin@wsp.com
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Ersättning
