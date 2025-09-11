Teknikansvarig Lågspänningsprojektör Till Systra AB
2025-09-11
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur tillsammans med oss på SYSTRA? Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där du får möjlighet att arbeta i spännande infrastrukturuppdrag. Hos oss arbetar ett engagerat team som stöttar varandra, utbyter erfarenheter och har kul på vägen! Vill du vara med? Sök tjänsten redan idag!
Så här säger några av våra medarbetare:
"Den familjära känslan och stämningen som råder inom företaget hjälper till att skapa roliga uppdrag och trivsamma arbetsdagar. Här umgås och stöttar vi varandra, oavsett vilken grupp vi tillhör och varje dag medför spännande upplevelser. Jag har stortrivts sedan dag ett!" - Martin S
"Gemenskapen på kontoret i kombination med att vara en nyckelperson ute i projekt gör att man trivs på SYSTRA. Frihet under ansvar är nyckelord." - Michael O
Som teknikansvarig hos oss har du en viktig roll i våra uppdrag där du har det övergripande ansvaret för teknikområdet lågspänning. Din främsta uppgift är att se teknikområdets helhet och koordinera teknikområdet så att ställda krav gällande ekonomi, kvalitet och mål uppfylls i uppdraget enligt kontrakt och ABK. Du arbetar aktivt med att hjälpa, följa upp, delge information och beslut inom projekteringsgruppen samt att gruppen utvecklas och jobbar tillsammans mot gemensamma mål.
Du kommer bland annat ansvara för att:
Verka som teknikansvarig eller ledande projektör inom teknikområde lågspänning.
Säkerställa att kundens och övriga intressenters mål och krav uppfylls i den produkt som ska levereras
Upprätta systemhandlingar, bygghandlingar och förfrågningsunderlag.
Genomföra utredningar.
Budget för teknikområdet både vid uppstart och löpande uppföljning under uppdraget.
Samverka med övriga teknikområden och rapportera till Uppdragsledaren.
Ansvara för att planering och leverans sker enligt överenskommelse och inom ramen för fastställd budget och tidplan.
Genomföra granskningar och säkerställa efterlevnad av gällande föreskrifter och krav.
Efter behov och kompetens bistå i anbuds- samt uppstartsfasen.
Tillse att tekniska lösningar är byggbar samt uppfyller lagstiftning, krav och kundönskemål
Verka som mentor för juniora resurser och bidra till företagets utveckling inom teknikområde lågspänning.
Bidra till att kontinuerlig erfarenhetsåterföring.
Du kommer arbeta tillsammans med vårt härliga gäng i Uppsala, Stockholm, Västerås eller Norrköping samt samarbeta digitalt med våra övriga kollegor från våra andra orter i Sverige men också internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och håller dig uppdaterad inom området. Du är ansvarsfull, analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt, hanterar alla detaljer noggrant och ser till att inget förbises. Din goda samarbetsförmåga gör att du enkelt hittar lösningar tillsammans med andra, samtidigt som du har förmågan att planera och driva arbetet framåt självständigt. Vidare kommunicerar du tydligt och effektivt med både kunder och andra intressenter och har god förmåga att föra tekniska diskussioner, hantera kravförtydliganden och delge information. Vi ser även att du har ett flexibelt förhållningssätt och trivs med att navigera genom förändrade förutsättningar.
Kvalifikationer
Högskoleexamen eller motsvarande YH-utbildning, såsom exempelvis elkraftsingenjör, ingenjör inom elektroteknik, järnvägsprojektör eller har förvärvade kunskaper på annat sätt.
Minst 3 års erfarenhet inom projektering lågspänning av järnvägsprojekt.
Mycket god kunskap för alla aktuella ingående delar i teknikområdet lågspänning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
God kunskap om ABK 09, AB 04 och ABT 06
Kännedom om anbudshandlingar i FU: UF, UK, AMA, MER samt UB
Erfarenhet av multidisciplinära projekt
Vad kan vi erbjuda dig?
SYSTRA utvecklar innovativa lösningar för ett hållbart resande. Du blir en del av en organisation som tar ansvar för miljön, projekten och medarbetarna. Vi erbjuder tjänster inom transport, samhällsbyggnad och infrastruktur.
I Sverige är vi drygt 700 medarbetare. Vårt arbetsklimat präglas av framåtanda, kompetens och samarbete. Hos oss arbetar både erfarna och juniora medarbetare och vi månar om en hög grad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan teknikområdena. Eftersom SYSTRA är en internationell aktör ingår samarbeten med internationella kollegor från andra delar av SYSTRA Group. Det ger dig möjlighet att utvecklas och bidra över gränserna.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid. Läs gärna mer om oss på vår webbsida, som finns länkad i annonsen.
Placeringsort och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på SYSTRA AB, med start enligt överenskommelse. Du kommer ha din bas på något av våra kontor i Stockholm (vi har kontor både på söder och norr), Uppsala, Västerås eller Norrköping men vi erbjuder också flexibiliteten att arbeta på distans några dagar i veckan. Resor i tjänsten kan förekomma.
Kontaktuppgifter
Saga Hävermark, Gruppchef SYSTRA shavermark@systra.com
Joachim Ahnsjö, Regionchef SYSTRA jahnsjo@systra.com
Johanna Ekman, Rekryteringspartner SYSTRA jekman@systra.com
Ansökan
Urval kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Om SYSTRA Group
Med 11'000 medarbetare globalt är SYSTRA en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar. Hos oss arbetar engagerade ingenjörer och miljövetare inom till exempel väg & vatten, järnväg, höghastighetsjärnväg, tunnelbana, spårväg och bro. SYSTRA har bland annat designat cirka hälften av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar och automatiserade tunnelbanor.
SYSTRA- confidence moves the world
