Teknikansvarig inom VA till Evt i Stockholm!
2025-10-17
Har du erfarenhet som projektör eller teknikansvarig och är redo för nästa steg? Då kan det här vara något för dig! Evt växer och söker dig som drivs av att arbeta med komplexa uppdrag, värdesätter kvalitet i arbetet och som vill vara en del av deras fortsatta tillväxt!
OM TJÄNSTEN
Evt grundades 1999 och har uteslutande arbetat med kvalificerade planerings- och projekteringsuppdrag inom framför allt VA-sektorn. De arbetar med 3D-projektering för att ge deras kunder tydliga och översiktliga ritningar och underlag och är speciellt inriktade mot komplexa projekt i krävande storstadsmiljöer. Evt är idag 11 medarbetare och har som ambition att utöka personalstyrkan de kommande åren med anledning av den höga efterfrågan på deras tjänster. Här finns en tydlig strategi - att alltid jobba med hög kvalitet - och det är något som du som medarbetare kommer märka och också bör gilla för att trivas här!
Varför välja Evt framför något annat bolag undrar du?
• Har du en passion för kvalitetsarbete så är det här du ska vara! - Evt lägger stor vikt vid att leverera högkvalitativa tekniska lösningar och här får du som TA verkligen möjligheten att jobba med just det.
• Evt är bland annat huvudleverantör till Stockholm Vatten & Avfall inom området Bygg och Process och blir ofta tillfrågade när det kommer till de lite mer avancerade och komplicerade projekten, detta tror vi skapar bra möjligheter för dig att utmanas och utvecklas inom teknikområdena VA/process och VVS.
• Arbete i ett bolag som ofta är delaktiga i hela processen från utredning tills att projektet är avslutat och i drift.
• Här blir du en del av ett bolag med ett mycket bra rykte i branschen och ofta med långa säkrade projekt.
• Här erbjuds du en företagskultur som kännetecknas av lättsamhet, frihet under ansvar och där besluten bara är ett steg bort tack vare deras platta organisationsstruktur.
• Här ges du också möjligheten att ta ansvar som team leader och bygga upp ditt eget team om du ser det som ett nästa steg i din personliga utveckling och karriär. Har du andra ambitioner så finns även en öppenhet för vidare dialog kring andra utvecklingsmöjligheter av rollen.
Några ord från din framtida närmsta chef
"Här blir du en del av ett erfaret team som arbetar med några av Sveriges mest komplexa VA-projekt. I rollen som teknikansvarig blir du en viktig del i alla projektsteg, med samspelet mellan människa och teknik hela tiden i fokus. VA-sektorn står inför stora återinvesteringsbehov i kombination med nya förutsättningar i form av förändringar i klimat, vilket visar sig i en hög efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster. Mitt mål är att vi som team ska växa och utvecklas tillsammans och samtidigt behålla den kvalitetsnivå som förknippas med Evt." - Jonas Sundgren, VD Evt Stockholm AB och din framtida chef.
Exempel på pågående referensprojekt hos Evt:
• Inloppspumpstationer i Sicklaanläggningen (Stockholms framtida avloppsrening)
• Vattenreservoar Trekanten (Stockholms framtida vattenförsörjning)
• Vattenreservoar Högdalen (Stockholms framtida vattenförsörjning)
• Vattenreservoar Tensta (Stockholms framtida vattenförsörjning)
• Vattenreservoar Uggleviken (Stockholms framtida vattenförsörjning)
• Vattenreservoar Fornborgen (Stockholms framtida vattenförsörjning)
• Tryckstegringsstation Smedjebacken (MIVA, Örnsköldsvik)
• Ventilkammare Fridhemsvägen (MIVA, Örnsköldsvik)
• Nya Östbergatunneln, teknikinstallationer (Stockholms framtida avloppsrening)
Dina arbetsuppgifter
Som teknikansvarig inom VA kommer du antingen att börja arbeta med ett pågående projekt eller vara med vid uppstarten av ett nytt, beroende på när du startar. Evt är särskilt starka inom sektorn VA/process och är huvudleverantör av tekniska konsulttjänster till Stockholm Vatten & Avfall på ett långt ramavtal. Evt är ofta med i alla skeden av projekten, från utredningsstadiet till färdigt projekt och många gånger även efter driftsättning vilket gör att du kommer ges möjlighet att bilda starka kundrelationer och även se resultatet av ditt arbete när projektet är klart. Som TA är du ansvarig för tekniska lösningar och arbetar tätt med både kunder, andra TA, projektledare, uppdragsledare, entreprenörer och ibland även kundens driftpersonal. Frågor som du diskuterar med kunderna kan röra allt om hur kravspecifikationen är utformad till vilka villkor som uppfyllts och hur tidplanen ser ut. Utöver att jobba i dina projekt stöttar du också projektörerna i deras arbete vilket även kan innebära att du gör visst projekteringsarbete själv.
VI SÖKER DIG SOM
Detta är en roll för dig som är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och kan identifiera dig med Evt:s filosofi om att alltid sträva efter att leverera kvalitetslösningar åt uppdragsgivaren. Du är även kommunikativ och lockas av- och är duktig på problemlösning.
Vidare har du...
• En högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant område
• Flerårig erfarenhet som projektör eller teknikansvarig för VA, med fördel inom processanläggningar
• Kunskaper inom CAD och ritningsproduktion, Evt använder Autocad
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm, Bromma
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Jessica Billquist, jessica.billquist@academicwork.se
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju med Academic Work
• Problem- och personlighetstester
• Djupintervju med Academic Work
• Intervju med Evt
• Referenstagning + beslut
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Företaget grundades år 1998 och finns idag representerade i Umeå och Bromma
Läs mer om Evt på deras hemsida: https://www.evtumea.se/index.php
