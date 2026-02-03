Teknikakademin - Framtidens Elkonstruktörer Norra Sverige
2026-02-03
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar som tillsammans med oss vill göra skillnad, för hela samhället.
Vattenfall Services Teknikakademi är ett 7 månaders-program där du får chansen att spetsutbilda dig till antingen Kontrollanläggningsingenjör eller Konstruktör. Utbildningen innehåller både praktiskt arbete hos din tilltänka avdelning samt digitala föreläsningar handledda av Högskolan Väst.
Programmet startar under hösten 2026 med en gemensam introduktion för alla nyanställda. Utöver att du fördjupar dina tekniska kunskaper får du också ett stort nätverk. Du kommer att genomföra de teoretiska momenten tillsammans med de andra deltagarna i Teknikakademin och får samtidigt stöd av erfarna kollegor som hjälper dig att utvecklas i rollen.
Som Konstruktör kommer du tillhöra en avdelning som består av flera Konstruktörer vars huvudsakliga uppgift är att i CAD rita den elektriska konstruktionen till ställverk och kraftstationer. Konstruktionerna inkluderar bland annat kretsscheman, förbindningstabeller, skåplayout och reläblockscheman. Det kan både vara fullständiga elkonstruktioner och konstruktionsanpassningar.
Vattenfall Services äger inga egna ställverk eller kraftstationer utan jobbar alltid på våra kunders anläggningar. Vi arbetar främst från kontoret men genomför även vissa fältbesök.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är driven, nyfiken och trivs med att lösa komplexa problem. Du arbetar strukturerat och har alltid säkerhet i fokus - hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först.
Du har ett starkt tekniskt intresse och uppskattar att arbeta i nära samarbete med andra. Som Konstruktör kommer du att ha många kontaktytor och behöver därför vara skicklig på att samarbeta med olika yrkesgrupper och intressenter, både internt och externt.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss, men vi ser gärna att du redan har:
YH-utbildning eller högre inom elkraft, elnätsdesign, beredning eller projektering som avslutas senast under våren 2026. Alternativt att du idag arbetar som industrielektriker, stations- eller signaltekniker, automationstekniker, beredare eller konstruktör/projektör inom fastighet, el eller elkraft.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
B-körkort.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort
Vattenfall Services finns över hela landet och vi söker nya kollegor till flera orter. Möjliga placeringsorter är Umeå, Luleå & Sundsvall med omnejd. Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan.
Om programmet & tjänsten
Teknikakademin är en företagsanpassad utbildning som sker tillsammans med Högskolan Väst i Trollhättan. Utbildningens olika kurser examineras och efter programavslut erhåller du 21 Högskolepoäng. Kurserna sker digitalt men ett fåtal laborationer kommer ske på plats i Trollhättan och därför behöver du kunna resa under utbildningstiden.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med en inledande provanställning. Du får lön under utbildningstiden och efter att du har avslutat utbildningen med godkänt resultat kommer du att fortsätta arbeta på din avdelning i en tillsvidaretjänst.
För mer information om tjänsten och utbildningen kontakta ansvarig chef enligt nedan:
Norra Nord - Magnus Lundqvist, 070-250 99 06
Södra Nord - Johan Heidenfors, 070-220 58 94
Fackliga representanter för denna tjänst är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når samtliga via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare, Renée Li, renee.li@vattenfall.com
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
