Teckenspråkstolkar och dövblindtolkar sökes uppdrag i Göteborg

Skandinavisk Kommunikation AB / Språkvetarjobb / Göteborg
2026-03-25


Dina arbetsuppgifter
Linguacom söker nu erfarna teckenspråkstolkar och dövblindtolkar till uppdrag i Göteborg med omnejd.
Vi har avtal med offentliga aktörer där behovet av kvalificerade tolkar är stort. Uppdragen omfattar bland annat:
Utbildningstolkning
Arbetslivstolkning
Myndighetskontakter
Vårdsituationer
Kultur- och evenemangstolkning

Uppdragen utförs både på plats hos kund samt via videotolkning. Teamtolkning förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad teckenspråkstolk och/eller dövblindtolk
Har erfarenhet av tolkning i olika samhällssituationer
Har god samarbetsförmåga och erfarenhet av teamtolkning
Arbetar enligt god tolksed

Meriterande:
Auktorisation eller motsvarande kompetens
Erfarenhet från offentlig sektor (t.ex. universitet eller sjukvård)

Arbetsplats
Uppdragen utförs hos kund i Göteborg med omnejd samt via distans.
Om anställningen
Uppdragsbaserat / frilans
Flexibel omfattning
Ersättning enligt överenskommelse

Vi erbjuder
Uppdrag via etablerade avtal med offentliga aktörer
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Smidig administration via digitalt bokningssystem
En seriös och professionell uppdragsgivare

Så ansöker du
Skicka:
CV
Beskrivning av din kompetens
Eventuell auktorisation/utbildning

Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@linguacom.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skandinavisk Kommunikation AB (org.nr 559434-2049), http://www.linguacom.se
411 03  GÖTEBORG

Jobbnummer
9819213

