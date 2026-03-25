Teckenspråkstolkar och dövblindtolkar sökes - uppdrag i Malmö
Skandinavisk Kommunikation AB / Språkvetarjobb / Malmö
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Linguacom söker nu erfarna teckenspråkstolkar och dövblindtolkar till uppdrag i hela Sverige.
Vi har avtal med flera offentliga aktörer, vilket innebär återkommande uppdrag inom bland annat utbildning, arbetsliv, myndighetskontakter och vård.
Uppdragen omfattar:
Utbildningstolkning
Arbetslivstolkning
Myndighetstolkning
Vårdsituationer
Kultur- och evenemangstolkning
Arbetet sker både som platstolkning och videotolkning. Teamtolkning förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad teckenspråkstolk och/eller dövblindtolk
Har erfarenhet av tolkning i olika samhällssituationer
Har god samarbetsförmåga och erfarenhet av teamtolkning
Arbetar enligt god tolksed
Meriterande:
Auktorisation eller motsvarande kompetens
Erfarenhet från offentlig sektor (t.ex. universitet eller sjukvård)
Om anställningen
Uppdragsbaserat / frilans
Flexibel omfattning
Ersättning enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Uppdrag via etablerade avtal med offentliga aktörer
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Smidig administration via digitalt bokningssystem
En seriös och professionell uppdragsgivareSå ansöker du
Skicka in:
CV
Beskrivning av din kompetens
Eventuell auktorisation/utbildning
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Info@linguacom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vilken stad du vill jobba i.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skandinavisk Kommunikation AB
(org.nr 559434-2049), http://www.linguacom.se
211 20 MALMÖ
