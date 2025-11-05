Teckenspråkskunnig stödassistent till Bjällbovägen 7
2025-11-05
Vi söker en engagerad, teckenspråkskunnig stödassistent! Hos oss får du vara med och stödja våra brukare i vardagen på ett strukturerat och målinriktat sätt.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Bjällbovägen 7 är en teckenspråkig gruppbostad där vi med glädje och engagemang erbjuder omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Förutom stödet på boendet hjälper vi även personer med beviljade insatser enligt SoL i deras egna hem - ofta cyklar vi iväg för att ge stöd i vardagen där det behövs.
Som stödassistent hos oss blir du en viktig del av teamet där arbetet är varierande och fyllt av möten med människor. Du stöttar våra servicemottagare i allt från personlig omvårdnad och hemliv till fritidsaktiviteter som att fika på Marieberg, träna på Friskis & Svettis eller njuta av grillkvällar hemma på boendet. Hos oss står delaktighet, trygghet och livsglädje i centrum där vi arbetar för att varje individ ska få leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag!
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för att hitta lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter i samråd med deltagarna och utveckla dem utifrån deras behov
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem
• upprätta och följa upp genomförandeplaner
Om arbetsplatsen
Bjällbovägen 7 är en gruppbostad vackert belägen i ett lugnt villaområde i Hjärsta/Baronbacken. Gruppbostaden är en villa med egen trädgård och uteplats. Här bor sex servicemottagare i åldrarna 30-80 år, och vi ger även stöd till cirka fem personer som bor i sitt egna hem genom SoL-insatser. Kommunikationen sker främst på teckenspråk, och du blir en del av ett engagerat team med tolv närvarande, kompetenta och ambitiösa kollegor. Boendet är lätt att nå med cykel och bra buss förbindelser.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Kvalifikationer
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• goda kunskaper i teckenspråk
• kunna cykla
Meriterande:
• B-körkort
• kunna kommunicera på svenska i tal och skrift med servicemottagare och anhöriga som inte behärskar teckenspråk
• erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik (ex. VISA/AKK)
• erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet LifeCare
• erfarenhet av arbete med IBIC (individens behov i centrum)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning 100% och vikariat 50%
Antal tjänster: 1-2 tillsvidaretjänster och 1 vikariat
Tillträde: januari 2026 eller enligt överenskommelse, vikariat (januari 2026 - juni 2026)
Arbetstid: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9590074