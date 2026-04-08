Teckenspråkskunnig personlig assistent sökes till ung man i Örebro
Jag är en ung man som bor i egen lägenhet i Örebro och söker nu en eller flera personliga assistenter som vill bli en del av min vardag. Jag är hörande och förstår svenska i tal, men använder främst teckenspråkför att kommunicera. Teckenspråk är mycket viktigt för mig. Det är inte ett krav att du är flytande, men du behöver ha grundläggande kunskaper i teckenspråk samt en stark vilja att utvecklas, lära digmeroch stötta mig i min kommunikation. Du kommer att följa med mig till mitt arbete på dagarna och vara stöttande i min vardag och fritid. För mig är rutiner och struktur väldigt viktigt, det behövs för att jag ska klara av min vardag och må bra. OM MIG Mina intressen är:
Film och musik
Matlagning
Träning, exempelvis styrketräning och simning
Jag sköter min personliga hygien själv, men behöver stöd i:
Daglig kontakt och kommunikation med andra människor
Hushållssysslor såsom städning, tvätt och matlagning
OM DIG Att arbeta som personlig assistent hos mig är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Jag söker dig som:
Är lyhörd, inkännande och har god tålamod
Är strukturerad, harmonisk och mogen
Kan sätta dig in i min situation och ge stöd på ett respektfullt sätt
Har förmåga att vänta in mig i kommunikationen, både med dig och med omgivningen
Du ska ha grundläggande kunskaper i teckenspråk
Kunna utryckande dig både i tal och skrift på svenska
Omfattning och arbetstid
Tjänstgöringsgrad: ca 50-100 %, enligt överenskommelse
Rullande schema
Både behovsanställning och schemalagd anställning är möjliga
Arbetstiderna är förlagda till:
Dag
Kväll
Helg
Natt (sovande jour)
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent från snarast, så det är bra om du kan börja då. Annars får vi komma överens om annat datum om det känns som att vi passar bra ihop!
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-04-30. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Kontakt
Anna Bark anna.bark@vivida.se 019-5554302 Jobbnummer
9842935