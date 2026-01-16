Teckenspråks- och dövblindtolk-bli en del av vårt kompetenta lag
2026-01-16
Vill du utföra ett meningsfullt arbete som gör direkt skillnad kanske det är just dig vi söker!
Vårt erbjudande
Tolkcentralen är en enhet inom öron, näs- och halskliniken Region Östergötland och vårt uppdrag omfattar hela länet.
Vi erbjuder tolkservice med god tillgänglighet och bred kompetens till döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och till personer med funktionsnedsättning som rör röst-, tal- eller språksvårigheter samt psykosocialt stöd till barndomsdöva vuxna.
Tolkverksamheten erbjuder tolkservice dygnet runt, årets alla dagar och utifrån beställarens behov möjliggör våra professionella medarbetare kommunikation mellan människor. Här arbetar teckenspråks/dövblindtolkar, skriv- och TSS-tolkar, taltjänsttolkar, samordnare samt stödpedagog.
Hos oss får du möjlighet till ett omväxlande och utvecklande arbete i en flexibel miljö och tillsammans med erfarna och stödjande kollegor får du ta ansvar att påverka såväl din vardag som tolktjänsten framåt.
Din introduktion anpassas utifrån dina kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter och vi är måna om att skapa förutsättningar för att du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Under introduktionen kommer du att få en mentor. Vi erbjuder en flexibel schemamodell med möjlighet att till viss del påverka ditt schema, goda möjligheter till fortbildning och handledning samt en möjlighet att utföra visst arbete på distansarbetsplats.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra tolkning inom ramen för regionens ansvarsområde. I tolkuppdraget ingår för- och efterarbete samt resor främst inom länet men även utanför länet. Nya digitala lösningar och behov möjliggör att tolkning ibland genomförs på distans. Din arbetstid är förlagd till såväl dag som kväll och helg samt viss beredskapstjänstgöring. Du kommer att utföra tolkuppdrag både själv och tillsammans med kollega.
Förutom tolkuppdragets utförande har du administrativa uppgifter och ansvarsområden samt är aktiv i enhetens förbättrings- och kvalitetsarbeten. Du kommer att utvärdera och reflekterar utifrån den etiska värdegrunden samt bidrar till positiv kommunikation och goda relationer.
Om dig
Du är utbildad teckenspråks-och dövblindtolk. Meriterande är även om du är utbildad TSS-tolk eller skrivtolk . Meriterande är att du har minst 6-12 månaders erfarenhet av att arbeta som teckenspråks- och dövblindtolk.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska tal- och skriftspråket. Meriterande är goda kunskaper och färdigheter i att hantera utrustning, teknik och distanslösningar i samband med distanstolkning. B-körkort är ett krav
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser att du är trygg, stabil och har självinsikt och i din yrkesroll kan du ta plats på ett respektfullt sätt. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och är strukturerad. I tolkens vardag är det avgörande att anpassa sig efter rådande situation och att med kort varsel kunna ställa om. Vi söker därför dig som är flexibel och föredrar en varierad vardag. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, tolkanvändare och andra parter.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
