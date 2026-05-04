Teckenspråkigt LSS-boende i Eskilstuna söker tim- och sommarvikarier!
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser.
Döv eller på annat sätt fullt teckenspråkig är ett krav!
Mycket god förmåga i skriven svenska.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Meriterande om du därtill har:Körkortskrav
Erfarenhet av demens, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstid Tjänstgöringsgrad: deltid efter behov Arbetstid: Varierande. Dagtid, kvällstid samt vaken natt Tillträde: Enligt överenskommelse Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Unika Öbergsgatan ligger centralt med närhet till de mesta. Bra tåg och bussförbindelser finns. Ca en timme från Stockholm, och 46 min från Örebro med tåg. Sen en promenad över vackra Eskilstuna-ån eller från tågstationen ta bussen, som stannar precis utanför gruppbostaden.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo/Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-04-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Camilla Bergholm, camilla.bergholm@unika.se
Om du svarar ja på frågan om du är fullt teckenspråkig, men sen ej uppger samma information i CV eller personligt brev så kommer du ej kallas på intervju.
Är du däremot fullt teckenspråkig - ta chansen att bli en del utav vårt team där vi gör skillnad på riktigt, för de individer som bor sitt bästa liv, hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
