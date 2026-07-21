Teckenspråkiga personliga assistenter till dövblind kvinna
Stockholms kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Du kommer att tillhöra Område personligt stöd som tillhör avdelningen Socialtjänst och fritid, Bromma stadsdelsförvaltning. Utöver personlig assistans innefattar området även grupp- och servicebostäder samt en daglig verksamhet.
Vi erbjuder
Vi söker en personlig assistent till en aktiv och engagerad dövblind brukare (kvinna) som bor i Bromma. Som assistent blir du en viktig del i att skapa förutsättningar för henne att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen, ledsagning och tolkning av omgivningen så att brukaren kan delta i samhällslivet och i aktiviteter som är viktiga för brukaren. Kommunikation sker genom taktilt teckenspråk, vilket är ett krav för tjänsten.
Tjänsten är på deltid till heltid, och arbetstiderna planeras tillsammans med brukaren enligt schema.
Din roll
Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd och service till den enskilda personen i det egna hemmet och utanför. Stödet innebär bland annat
• handla mat
• gå på apoteket
• städning
• tvätt
• följa med på promenader
• ledsagning vid aktiviteter
• vara ett kommunikationsstöd vid läkarbesök och dylikt
• hjälp med kommunikation vid kontakter genom texttelefon
I arbetet ingår det att dokumentera och tillförsäkra att viktig information rapporteras vidare. Du arbetar i enlighet med brukaren och verksamhetens överenskomna rutiner, handlingsplaner och scheman.
Din kompetens och erfarenhet
Krav: Taktilt teckenspråk då det är brukarens kommunikation
Vi söker dig som är lugn, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har ett genuint intresse för kommunikation och delaktighet. Av integritetsskäl söker vi en kvinnlig assistent till denna tjänst.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Område Personligt stöd Kontakt
Laila Bergmark, Kommunal 08-50806017 Jobbnummer
10008576