Teckenspråk och dövblindtolk till Tolkcentralen, Skåne
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Språkvetarjobb / Helsingborg Visa alla språkvetarjobb i Helsingborg
2026-03-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker dig som är utbildad teckenspråks-/dövblindtolk och med engagemang och drivkraft vill vara med och utvecklas med oss. Vi erbjuder tillsvidareanställning i Helsingborg, Lund och Malmö med god introduktion och mentorskap.
Psykiatri och habilitering i Region Skåne har ett viktigt och utmanande uppdrag; att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Region Skånes tolkcentral är en enhet inom Syn- hörsel- och dövverksamheten som erbjuder vardagstolkning för barn, ungdomar och vuxna med dövhet, hörselnedsättning eller dövblindhet.
Tillgång till tolk är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som andra. Tolkcentralen i Skåne är en av Sveriges största tolkcentraler. Inom tolkcentralen arbetar drygt 40 personer varav de flesta är tolkar, med placering i Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad. Vi tillämpar schemaläggning måndag-söndag och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som tolk hos oss har du hela Skåne som ditt arbetsområde. Du har varierade arbetsdagar med uppdrag inom bland annat sjukvård, arbetsplatser, familjeangelägenheter samt fritidsaktiviteter. Du utför samtliga uppdrag inom begreppet vardagstolkning, på plats eller distans, utifrån god tolksed och yrkesetiska riktlinjer. Väl ute på dina uppdrag träffar du olika människor och den ena dagen är inte den andra lik. Genom att vara flexibel i tolkrollen och i de unika ärendena möter du tolkanvändarnas specifika behov. Du utgår från ett av våra kontor där du har möjlighet att träffa dina kollegor och arbeta med de administrativa uppgifterna som utgör en del i arbetet.
Vänligen ange i enkäten vilken ort du är intresserad av att arbeta på: Helsingborg, Lund eller Malmö.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig med godkänd teckenspråks- och dövblindtolksutbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Vidare är B-körkort ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper då vi utför tolkning på distans. Goda kunskaper i engelska är önskvärt då tolkning från och till engelska ingår i vårt uppdrag. Vidare har du god kännedom om döv- och bikultur.
Som person har du ett kreativt och flexibelt arbetssätt och bidrar till ett öppet klimat. Du har också en vilja att utveckla både dig själv, dina kollegor och verksamheten. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Arbetet är till viss del självständigt vilket kräver god initiativförmåga, struktur och planering. Vidare har du förmåga att agera professionellt och är trygg i dig själv även i stressiga situationer. Därtill är det av stor vikt att du kan ställa om till nya förutsättningar. Vi ser att du har en positiv inställning till att hantera utvecklande respons samt förmåga att reflektera i ett lärande syfte i samarbete med mentor, kollegor och chef. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande gentemot tolkanvändare såväl som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan i dag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Alexandra Zamudio, Enhetschef Alexandra.zamudio@skane.se 0768-89 03 28 Jobbnummer
9772383