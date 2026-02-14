Techdriven Customer Operations Specialist till spännande bolag inom gaming
Vill du kombinera teknik, spelutveckling och kundupplevelse i en roll där du får stort ägandeskap och möjlighet att påverka? Vi söker nu en Customer Operations Specialist till ett spännande bolag inom spelbranschen.
OM TJÄNSTEN
Som Customer Operations Specialist ansvarar du för att säkerställa att Customer Experience-teamets plattformar, verktyg och arbetssätt är effektiva, optimerade och fullt utnyttjar tillgänglig teknik. Du arbetar nära Customer Experience Manager och har en central roll i att prioritera, utveckla och förbättra processer, med målet att stärka förtroende, förbättra sentiment och höja den övergripande produktkvaliteten.
Du fungerar som tekniskt nav för teamet och stöttar både interna funktioner och externa leverantörer. Rollen innebär ett brett ansvar inom system, automation, analys och teknisk support kopplat till spel och community.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar teknisk support, systemadministration av kundsupportplattformar, CRM-hantering, bot-utveckling samt bidrag till webbplatsunderhåll. Du kommer att vara en teknisk brygga mellan olika avdelningar och bidra till att analysera spelarinsikter.
• Hantera och underhålla Helpshift-plattformen och bot-hantering för kundsupport.
• Stötta implementering av Helpshift SDK och underhåll av in-app support.
• Arbeta med CRM-hantering och anpassning för att förbättra kundrelationer.
• Ge teknisk support till CEX-teamet gällande spelfunktionalitet och kodrelaterade fel.
• Bidra till underhåll och utveckling av företagets webbplats.
• Hantera teamets Kanban-process och automatisering.
• Spåra, sammanställa och presentera insikter om spelare.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 3 års erfarenhet av spelutveckling (studier eller arbete i teknisk roll)
• Erfarenhet av att arbeta i Unity game engine
• Mycket god vana av att arbeta med API:er och systemintegrationer
Det är meriterande om du har
• Kunskap inom webbutveckling (HTML, CSS, JavaScript)
• Goda kunskaper i Python
• Erfarenhet från kundsupport och spelbranschen
• Erfarenhet av att arbeta med bot-flöden i node-baserade verktyg
För att trivas i rollen är du tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och strukturerad. Du gillar att ta ägandeskap, arbeta tvärfunktionellt och kombinera analys med praktisk implementation.
