Teaterproducent till ny uppsökande teater
2026-03-23
Panoramateatern startar igen 2026. Vi gör teateruppsättningar som tar vara på det bästa av kunskaperna från traditionell textteater, moderna sceniska och pedagogiska metoder och aktuella teman.
Vår kärnfulla ensemble - som även sjunger och spelar musikinstrument - gestaltar teman som rör de eviga frågorna om de roller vi människor har för varandra.
Vi är i första hand en uppsökande teater som vill roa och beröra publiken men också att väcka tankar och engagemang. Vi kommer att spela för skolor, föreningar, fasta scener, arbetsplatser och organisationer. Vi har även en fast scen, Tegelscenen i Hökarängen söder om Stockholm.
Närmast på tur är två pjäser med historisk anknytning: musikteaterföreställningen Omkring tiggarn, som handlar om de hårt kämpande människorna poeten Dan Anderssons tankevärld kretsar kring. Samt Siri & August - om det stormiga äktenskapet mellan Siri von Essen och August Strindberg.
Vi kommer även att arbeta med improviserad teater där vi gestaltar de teman som beställaren önskar, tex kring relationer på jobbet, där scenerna vi spelar upp - och som deltagarna reflekterar kring - är verktyg för lärande och utveckling.
Förutom detta kommer vi att gestalta de eviga frågorna, med sagor för skolor under namnet Sagodagen. Mikael Edfelt som är grundare av Panoramateatern, kommer även att hålla kurser, till en början mest i improvisationsteater.
Vi kommer även att samarbeta med civilsamhälleorganisationer som motarbetar eller upplyser kring olika former av destruktiv maktutövning, fysiskt eller psykiskt våld, samt verksamheter som verkar för demokrati och fredsbevarande aktiviteter. Där kan vi vara till nytta med våra sceniska verktyg och kunskaper i att leda samtal och att skapa lärande möten.
Vi består nu i början av en ensemble på tre personer, som utöver att vara skådespelare även verkar som musiker, sångare, manusförfattare, kompositörer, pedagoger och regissörer. Dessa tre är Mikael Edfelt, Monica Kjellberg och Anders Peev. Vi kommer även ha med gästskådespelare för olika projekt.
Vi söker dig som kan jobba deltid, ca 0-15% under våren 2026 och ca 30-40% under hösten 2026, med en stadig ökning upp till 100% år 2027.
Vi söker dig som vill vara med och starta en ny verksamhet, även om inriktningen och visionerna finns sedan tidigare, så är tillvägagångssätten för hur vi når ut mycket en fråga om idéer, handling, idogt arbete mot kunder, i nära samarbete med mig, verksamhetsledare Mikael Edfelt.
Vi söker dig som både kan ha full koll på ansökningar av stöd och stipendier och utbudsdagar och att arbeta direkt mot kunder med försäljning av våra uppsättningar. Vi söker dig som kan arbeta långsiktigt med marknadsföring bland annat via sociala medier. Dock kommer fakturering, grundläggande ekonomisk redovisning och att utveckla hemsidan, ske via mitt andra företag, se mikaeledfelt.se, eftersom jag redan har en anställd som jobbar med detta och har inarbetade procedurer.
Vi kommer ha krav på i det närmaste perfekt kommunikation mot kunder, samarbetspartners men också internt så att full klarhet råder kring roller, befogenheter, ansvar, uppgifter. Du behöver vara mycket noggrann men samtidigt också mycket flexibel, beroende på vad situationen kräver. Förmåga och kunskaper att sälja metodiskt, lockande och effektivt. Att göra ansökningar till stipendier och utbudsdagar. Det finns möjlighet att arbeta från vår fasta scen, Tegelscenen på Söndagsvägen 9 i Farsta, men arbetet kan också ske från egen arbetsplats, om du önskar, men oavsett plats, i nära samarbete och samråd med mig via telefon, webb-möten, mail, samt fysiska möten. Om du inte bor i Stockholm behöver du kunna komma till Stockholm med jämna mellanrum, minst en gång i veckan det första halvåret.
Panoramateatern kommer bli en uppsökande teater att räkna med, med ständiga turnéer och uppsättningar runt om i landet, för att roa, beröra och väcka tankar, insikter och engagemang.
Lönenivån är inte fastställd. Den kommer vara låg till en början, innan vi börjar få in pengar.
ANSÖKAN
Skicka ett personligt brev på ca 10-20 rader om varför du tror detta jobb kan passa dig och vad du kan tillföra, eller något annat relevant. Du behöver inte överarbeta det, utan om det kan vara intressant kommer vi höras på telefon och ta det vidare så. Meriterna/CV som du skickar med i pdf i mailet, är en del av en bedömningen, men personlig lämplighet, drivkraft, intresse för detta på lång sikt, att din livssituation passar, samt att vi funkar bra kommunikationsmässigt, är även dessa viktiga faktorer. Välkommen att skicka in din ansökan. Jag svarar någonting på alla ansökningar inom tre vardagar. Har du frågor är du välkommen att ringa. Om jag inte svarar vänligen skicka ett sms, så jag vet vad det gäller och kan ringa tillbaka.
Se även hemsidan som är under uppbyggnad: panoramateatern.se
Med vänlig hälsning, Mikael Edfelt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mikael@mikaeledfelt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan teaterproducent". Omfattning
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Edfelt, Jonas Mikael
123 60 FARSTA
Mikael Edfelt Produktion Kontakt
Kontaktperson för ansökan för teaterproducent
Mikael Edfelt mikael@mikaeledfelt.se 0703822789
