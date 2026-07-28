Teater Sesam söker manlig skådespelare
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2026-07-28
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Teater Sesam är en fri teatergrupp i Göteborg som varit verksam sedan 1987 på heltid med fast scen sedan 1992. Vi sätter upp minst en ny produktion per år och turnerar både i Sverige och internationellt. Verksamheten består främst av figur- och skuggteater för barn och vuxna.
Nu söker vi skådespelare till en av höstens föreställningar på Teater Sesam. Rep- och spelperioden är förlagd till november och december. Föreställningar kommer att spelas på fast scen på Chapmans Torg i Majorna, Göteborg. Du kommer vid eventuellt intervjutillfälle få göra audition.
Vi söker dig som har examen från högskola eller liknande i skådespeleri samt har dokumenterad erfarenhet. Vi ser även att du är erfaren inom improvisation och komedi. Arbetet ställer även krav på god fysik och kroppskontroll. För att samarbetet i den lilla ensemblen som tjänsten avser skall fungera krävs det att du är lyhörd, stresstålig, ansvarstagande och positiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: info@teatersesam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skådespelare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teater Sesam
Chapmans torg 2 (visa karta
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414 54 GÖTEBORG Arbetsplats
Dockteatern Sesam Jobbnummer
10014089