Teater Halland söker ungdomar som vill spela teater sommaren 2026
2026-02-16
Tycker du om att spela teater? Vill du ha det som sommarjobb? Teater Halland söker ungdomar som under några veckor i sommar spelar teater för barn på olika platser i Halland.
Välkommen att söka!
Vad handlar sommarjobbet om?
Region Halland och Teater Halland har under tre somrar samarbetat i ett projekt där ungdomar får sätta upp en teaterföreställning och spela denna för barn runt om i Halland. Inför sommaren 2026 söker vi återigen teaterintresserade ungdomar till detta sommarjobb.
Föreställningarna kommer att ges på olika offentliga platser i Halland. Sommarjobbet är tre veckor och den första veckan kommer att ägnas åt att skapa den föreställning som ska visas. Det finns inget färdigt manus utan du, tillsammans med några andra ungdomar skapar en pjäs utifrån era kunskaper, intresse och fantasi. En projektledare samt två skådespelare, Anna-Carin Henricsson och Veronica Dahlström kommer att hjälpa er och finns tillgängliga under hela spelperioden.
Övriga två veckor ägnas åt att spela upp er pjäs för barn i Hallands städer och tanken är att det ska ske utomhus. Skulle det mot förmodan bli dåligt väder kan det bli inomhus på någon lämplig plats. Vi planerar att ge tre till fyra föreställningar per dag och ort.
Repetitionerna den första veckan kommer att ske i Teater Hallands lokal i Monarkhuset i Varberg. Under veckorna som vi spelar teater sker samling på morgonen i Varberg och ni åker bil till och från den ort där vi för dagen ska spela teater. Andra lösningar kan finnas beroende på var i Halland du bor.
Om du behöver åka buss/tåg för att komma till arbetsplatsen står Region Halland för kostnad för kort på Hallandstrafiken.
Vem söker vi?
Till detta sommarjobb söker vi dig som bor i Halland, som är intresserad av och tycker om att spela teater. Eller så kanske du sysslar med dans eller spelar något instrument. Det är ett plus om du tidigare har sysslat med teater. Du är i åldern 16 -19 år. Skriv gärna några rader om dig själv i din ansökan.
Då ni är en grupp som ska jobba tillsammans är det viktigt att du kan samarbeta. Vi ser också att du är en positiv och engagerad person som gillar lite utmaningar. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Lite om Teater Halland
Teater Halland är Hallands länsteater med uppdrag att spela teater för barn och unga. Ibland på plats på teatern i Varberg men lika ofta ute på turné på skolor och förskolor. Teater Halland är ett konstnärligt centrum som vill utmana och beröra. Det är en öppen plats där alla är välkomna. Tillsammans med vår publik pratar vi om sådant som skaver i oss och i samhället och vill vara en del i det demokratiska samtalet. Teater Halland är ett regionalt aktiebolag och därmed alla hallänningars teater!
Har du frågor om sommarjobbet, hör av dig till:
Elisabet von Knorring, projektledare
073-729 18 86elisabet.von.knorring@teaterhalland.se
I början av april kommer du att få besked ifall du får sommarjobb eller inte.
