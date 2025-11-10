Teamuppdrag Seniora IT-specialister (Windows, Nätverk & Backend)
2025-11-10
Soros Consulting söker tre seniora IT-specialister till ett långsiktigt och samhällskritiskt uppdrag inom utveckling, driftsättning och förvaltning av ett säkerhetsskyddsklassat IT-system. Uppdraget passar dig som har dokumenterad erfarenhet av att bygga säkra IT-miljöer från grunden och vill arbeta i en miljö med höga krav på informations- och cybersäkerhet.
Om uppdraget
Du blir del av ett dedikerat team med ansvar för att bygga upp, säkerställa och därefter förvalta ett nytt IT-system av säkerhetsskyddsklassad karaktär. Systemet ska uppfylla relevanta säkerhetsföreskrifter och kommer att genomgå godkännande före produktionssättning.
Arbetet omfattar hela livscykeln:
Utvecklings- och implementationsfas (2026)
• Installation av hårdvara och etablering av miljö
• Uppbyggnad av system enligt fastställd arkitektur
• Härdning av samtliga komponenter och säkerhetsgranskningar
Drift- och förvaltningsfas (2026-2030)
• Överlämning till drift och etablering av rutiner
• Löpande säkerhetsuppdateringar, patchning och förbättringar
Roller som ska tillsättas (3 resurser)
Roll
Nivå
Omfattning
IT-specialist - Windows
Senior nivå 3
100 %
IT-specialist - Nätverk
Senior nivå 3
100 %
IT-specialist - Backend
Senior nivå 3
100 %
Möjlighet finns till en fjärde resurs från augusti 2026.
Förutsättningar
• Placeringsort: Stockholm
• Distansarbete: Ej möjligt
• Omfattning: Heltid
• Start: prel 16 februari 2026 (kan tidigareläggas efter godkänd säkerhetsprövning)
• Slut: 30 december 2030
• Option: Förlängning 1 + 1 år
Obligatoriska krav - IT-specialist Windows (nivå 3)
Konsulten ska ha:
• Erfarenhet av att bygga minst två Windows-baserade IT-system från grunden (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av utveckling och förvaltning av Active Directory-miljöer (senaste 7 åren)
• Erfarenhet av härdning av minst två Windows-miljöer enligt Microsoft Security Baseline eller motsvarande (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av PKI/ADCS i Windows-miljö (senaste 7 åren)
• Erfarenhet av uppdatering av air-gappade miljöer i minst två system, exempelvis WSUS (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av serverhårdvara från HPE, Dell eller motsvarande (senaste 7 åren)
• Erfarenhet av MFA-lösningar såsom Yubikey, smartcard eller liknande i minst två system (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av dokumentation av rutiner och anvisningar (senaste 7 åren)
Obligatoriska krav - IT-specialist Nätverk (nivå 3)
Konsulten ska ha:
• Erfarenhet av att bygga minst två IT-system från grunden (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av nätverksprodukter, exempelvis Cisco/Aruba (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av brandväggsprodukter, exempelvis Checkpoint (senaste 7 åren)
• Erfarenhet av uppsättning och drift av 802.1x (senaste 7 åren)
• Erfarenhet av uppsättning och drift av VRF (senaste 7 åren)
• Erfarenhet av härdning av nätverksinfrastruktur i minst två IT-system (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av dokumentation av rutiner och anvisningar (senaste 7 åren)
Obligatoriska krav - IT-specialist Backend (nivå 3)
Konsulten ska ha:
• Erfarenhet av att bygga minst två IT-system från grunden (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av VMware ESXi (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av backuplösningar, exempelvis Veeam (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av serverhårdvara från HPE, Dell eller motsvarande (senaste 7 åren)
• Erfarenhet av härdning av virtualiseringslösningar i minst två IT-system (senaste 7 åren)
• Minst 5 års erfarenhet av dokumentation av rutiner och anvisningar (senaste 7 åren)
Meriterande erfarenhet (börkrav)
Det är meriterande om minst två av tre konsulter:
• Har erfarenhet av att bygga säkerhetsskyddsklassificerade IT-system (senaste 7 åren)
• Har erfarenhet av kravarbete kopplat till PMFS 2022:1 (senaste 7 åren)
• Har erfarenhet av regelbunden drift av säkerhetsskyddsklassificerade IT-system (senaste 7 åren)
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett svenskt konsultbolag specialiserat på kvalificerade teknikkonsulter inom IT, digitalisering, energi, industri och infrastruktur. Vi levererar senior expertis till verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och resultat.
