Teamledare, tillika föreståndare, till HVB för ungdomar
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2025-09-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig (och några till).
Vår verksamhet tillhör verksamhetsområde Boende och du kommer att vara anställd under en enhetschef som leder båda HVB hemmen i verksamheten.
Vi söker en Teamledare, tillika föreståndare till ett av våra HVB hem. Våra HVB tar emot både pojkar och flickor med bland annat psykosocial problematik, begynnande missbruk eller efterbehandling och vi arbetar aktivt med deras familj och nätverk. Verksamheten arbetar för att barn och unga ska få en fungerande vardag, där struktur, sysselsättning och en meningsfull fritid är några delar.
Intervjuer kommer att ske den 7 oktober. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Som teamledare/föreståndare har du ett roligt, varierande och utmanade arbete med stora möjligheter att påverka arbetet både i vardagen men även på längre sikt.
Som teamledare/föreståndare ansvarar du för att leda, fördela och samordna teamets arbete. Du matchar placeringar samt gör in- och utskrivningsbeslut. Du ansvarar tillsammans med enhetschef för teamets effektivitet, produktivitet och kvalité. I arbetet ingår det att säkerställa att lagar, riktlinjer och etiska principer följs för att tillhandahålla stöd och service till stadens invånare. Som teamledare/föreståndare agerar du som en operativ och närvarande ledare för ca. 9 medarbetare, vilket innebär att stötta och coacha teamet i det dagliga arbetet, agera som en expertresurs och har kunskapen om bredden i teamets målgrupp.
Du är involverad i ärendegenomgångar, för att hålla fokus på verksamhetens riktning mot de mål som är uppsatta. I utvecklingsarbetet kommer du att ha ett nära samarbete med kollega med motsvarigt uppdrag på det andra HVB hemmet. Tillsammans med enhetschef kommer du att introducera nya medarbetare i arbetet och du ansvarar för administrativa personalfrågor samt tillsättning av vikarier. Verksamheten är en del i ett större sammanhang och en viktig del av arbetet är att samverka och samarbeta med andra aktörer internt och externt samt att verka för ett öppet klimat och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
För arbetet krävs:
• Akademisk examen inom socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap minst 180 hp.
• Minst 4 års erfarenhet av arbete på HVB och/eller stödboende för barn och unga
• Erfarenhet av att arbeta som ledare
• Erfarenhet av att tolka och praktisera adekvat lagstiftning
• Erfarenhet av att praktisera evidensbaserade metoder
• Att du har lätt för att använda och lära dig digitala system samt kunna uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
• Att du har B-körkort och att du vill köra bil
Det är meriterande om du har:
• Kurser inom ledarskap, exempelvis utvecklande ledarskap, coachande ledarskap etcetera.
• Utbildning/kunskap i NPF, MI, RePulse, anknytningsteori, systemteori, nätverksarbete och missbruk
• Erfarenhet av att arbeta i Medvind
• Kunskaper av journalsystem såsom Journal Digital.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Den som får tjänsten kommer att ha ett spännande uppdrag framför sig!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval sker löpande under publiceringen, så välkommen med din ansökan redan idag!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kommer ske den 7 oktober.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9489531