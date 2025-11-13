Teamledare till våra prövningsenheter i Göteborg och Mölndal
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu teamledare till prövningsverksamheterna i Göteborg och Mölndal.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vad gör man som teamledare?
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.
Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.
Vem är du?
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål, samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet. Du arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar på ett tydligt sätt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har:
- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Aktuell erfarenhet av ärendehantering enligt förvaltnings-, medborgarskapslagen och/eller utlänningslagen
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Erfarenhet av att leda i förändring
- Erfarenhet av arbete inom Migrationsverkets prövningsverksamhet
- Erfarenhet av teamledande position inom prövningsverksamheten på Migrationsverket
Upplysningar
Anställningsform: Rekryteringen avser tillsvidareanställningar samt tidsbegränsade anställningar.
Arbetstider: Kontorstid
Placering: Göteborg eller Mölndal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Några av tjänsterna avser placering inom den del av prövningsverksamheten som handlägger medborgarskapsansökningar, för dessa gäller:
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är ett krav för kandidater som är aktuella för tjänst inom medborgarskapsprövningen. Utifrån detta föreligger också krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter därför en godkänd säkerhetsprövning.
Ansökan
Vi kommer att intervjua löpnade. Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 4 december 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
