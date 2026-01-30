Teamledare till Teknik och produktutveckling
2026-01-30
Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin tidigare - därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter!Vill söker dig som vill leda ett starkt specialistteam och driva teknik- och produktutveckling i en samhällsviktig verksamhet? Vill du ha möjlighet att vara med och påverka på riktigt, då kan det här kan vara din nästa roll - ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 300 medarbetare. Vi växer snabbt och vår projektportfölj om 32 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi därför fler nyfikna och drivna personer som vill vara en del av vår resa. Välkommen till oss!Om tjänsten
Som teamledare är du med och leder såväl som utvecklar det dagliga arbetet inom bygg- och installationsfrågor kopplat till våra projekt och vår förvaltning. Du är enhetschefens nära stöd och en nyckelperson i vårt fortsatta arbete med att utveckla kostnadseffektiva, hållbara och robusta tekniska lösningar. Samtidigt har du även en operativ roll som sakkunnig och rådgivande expert.
Du kliver in i en etablerad organisation med ett kompetent team av specialister inom projektledning, projekteringssamordning, fysisk säkerhet, bygg, brand, el, VVS och automation. I rollen ansvarar du för att leda, utveckla och prioritera teamets operativa arbete. Du bidrar med din samlade erfarenhet som rådgivande expert gentemot andra delar av organisationen och fungerar som bollplank för kollegor i teknik- och utvecklingsfrågor.
Teamet består av 13 medarbetare placerade i Stockholm och Linköping. Tillsammans driver ni teknik- och utvecklingsfrågor inom bygg och förvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Leda och samordna teamet samt ha tät samverkan med förvaltning och projektutveckling
• Stödja enhetschefen i utveckling av medarbetare, arbetssätt och prioriteringar
• Vara rådgivande expert och bollplank i tekniska frågor
• Följa upp och vidareutveckla tekniska riktlinjer, instruktioner och arbetssätt
• Samordna interna utvecklingsprojekt
• Medverka i upphandlingar
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen har du:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis bygg-/samhällsbyggnad/installation/teknik, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet från en roll med ansvar att leda andra
• Erfarenhet av att driva och säkerställa kvalitet och framdrift i teknikintensiva uppdrag och projekt inom bygg/installation/förvaltning
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av chefskap med direktrapporterande personal
• Erfarenhet från offentlig förvaltning, gärna med koppling till säkerhetskänslig eller samhällskritisk verksamhet
• God förståelse för erfarenhets- och förbättringsarbete med tyngd inom entreprenad och förvaltning
Du har mycket god samarbetsförmåga, bygger förtroende och skapar goda relationer både internt och externt. Du har ett öppet, inkluderande och engagerande ledarskap och trivs i en roll med många kontaktytor. Du förstår att människor har olika förutsättningar och är bra på att lyfta fram det bästa hos dina medarbetare för att nå gemensamma resultat. Du arbetar strukturerat, planerar och organiserar effektivt och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Placering
Stockholm. Resor inom Sverige förekommer.
Ansökan & övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2026-02-19. Välkommen med din ansökan!
Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen, Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen, Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28
