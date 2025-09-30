Teamledare till Socialjour Västmanland och Mottagningsenheten
Vi söker nu en erfaren och driven teamledare till vår enhet- en viktig roll för dig som vill vara med och leda det dagliga arbetet och samtidigt göra verklig skillnad för barn, ungdomar och familjer i behov av stöd.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som teamledare blir du en av fyra teamledare i en viktig verksamhet inom socialtjänsten, på enheten som består av Mottagning barn och ungdom, Socialjour Västmanland och Barnahus. Dina arbetsuppgifter kommer variera beroende på vilken av arbetsgrupperna du riktas mot. Arbetsuppgifterna kan således innebära allt från att stödja socialsekreterarna i deras dagliga myndighetsutövning och bidra till att hålla en hög kvalitet i ärendehandläggningen till att arbeta mer praktiskt med att på dagtid förbereda och underlätta arbetet för handläggarna vid socialjouren som primärt arbetar när andra inte arbetar, dvs kväll, natt och helg. Tjänsten innebär även ansvar för verksamhetsutveckling och du kommer därför delta i olika samverkansforum, introducera nya medarbetare, följa upp rutiner och agera bollplank i både komplexa bedömningar och logistiska flöden. Du ser till att arbetet flyter på även när det är högt tryck.
Du arbetar nära enhetschef och kollegor i ledningsgruppen och har en central roll i att driva och utveckla arbetet i jour- och mottagningsverksamheten. I mottagningen hanterar vi en stor bredd av ärenden med hög intensitet, där mycket handläggning sker direkt. Här krävs både struktur, flexibilitet och en mycket god förmåga att prioritera och stötta andra i det operativa arbetet. Handläggarna vid socialjouren har en egen hög delegation och ditt ansvar som teamledare blir snarare än vägledning att stötta och underlätta deras arbete. Du är också en viktig länk mellan mottagning, jourverksamhet och övriga delar av organisationen. I och med att vår jourverksamhet täcker in hela Västmanland så innebär rollen även samverkan med andra kommuner i länet.
I tjänsten ingår det att ibland arbeta utanför ordinarie arbetstider, detta för att säkra att handläggare alltid har stöd av teamledare när handläggningen av ärenden drar över arbetstid samt att säkra relation med handläggarna vid socialjouren som i huvudsak inte arbetar dagtid. Har du inte erfarenhet av arbete vid socialjour finns det en förväntan om att du initialt genomgår en introduktion och därigenom under en begränsad tid testar att också arbeta natt och kväll. Som teamledare riktad mot socialjouren finns det även en förväntan om att du är intresserad av att ibland förskjuta din arbetstid för att därigenom kunna arbeta parallellt med socialjourens handläggare.
Din kompetens
Vi söker dig som är en trygg och erfaren socialsekreterare, med tidigare erfarenhet som teamledare eller liknande roll inom socialtjänstens myndighetsutövning. Du har gedigen kunskap om socialtjänstlagen, LVU och annan relevant lagstiftning, och du har flerårig aktuell erfarenhet av att handlägga ärenden inom barn och ungdom. Det är meriterande om du har erfarenhet från mottagnings- eller jourverksamhet, handläggning av vuxenärenden eller har arbetat i miljöer där samordning mellan flera funktioner och/eller organisationer varit en del av vardagen.
Du har en god förmåga att coacha och stötta kollegor i deras handläggning, fatta snabba och välgrundade beslut i akuta situationer och skapa trygghet även när tempot är högt. I din roll behöver du kunna organisera och hålla samman arbetet, prioritera klokt och skapa struktur i en vardag som ofta är dynamisk och föränderlig. Du trivs med ett högt ansvarstagande och är van att arbeta lösningsfokuserat. Din flexibilitet och vilja att vara tillgänglig för kollegor, även vid hög belastning eller oförutsedda situationer, är något vi värdesätter högt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en verksamhet där du får växa och göra skillnad. Du blir en av fyra teamledare på din enhet och en del av en större teamledargrupp som erbjuder både kollegialt stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Vi har en god introduktion där du tilldelas en mentor och du har frihet att påverka och forma ditt uppdrag utifrån verksamhetens behov och dina egna drivkrafter. Vi erbjuder en varierad arbetsvardag, flextidsavtal och ett sammanhang där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus .
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
