Teamledare till serveringen på Bistro Kärnhuset på Kiviks Musteri
Kiviks Musteri AB / Chefsjobb / Simrishamn Visa alla chefsjobb i Simrishamn
2026-06-30
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Vill du vara med att bidra till härliga kundupplevelser hos oss på Kiviks Musteri?
Besöksmålet i Kivik är vårt varumärkes skyltfönster, bestående av Bistro Kärnhuset, Musteributiken, Äpplets Hus samt våra trädgårdar och odlingar. Du kommer att ha en nyckelroll i våra besökares mat- och dryckesupplevelse och bidra till våra gästers upplevelse av Kiviks Musteri.
Som Teamledare jobbar du nära tillsammans med vår Restaurangchef och har ansvar för kundbemötande, servering, dryckessortiment och att restaurangen och caféet ser trevligt ut. För att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare ingår det också att lägga pusslet runt om för att få allt att fungera, både högt och lågt. Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Du kommer vara restaurangchefens högra hand och vara en länk mellan Restaurangchef, serveringspersonal och gäster och ha övergripande ansvar för serveringen på Bistro Kärnhuset utifrån angivna mål och strategier, med varumärket som tydligast ledstjärna.
Arbetet innefattar:
• Ha ansvar för kundbemötande och service.
• Arbeta operativt i kassa och servering.
• Leda arbetet för serveringspersonalen, tex göra scheman för all personal på restaurangen och caféet och introducera ny serveringspersonal.
• Sköta bokningar.
• Ansvara för serveringstillstånd, inköp av drycker, uppdatera dryckeslistor och ha en god kunskap om dryck i alla dess former.
• Ansvara för egenkontroller i bar/matsalar.
• Hantera dagliga kassarapporter.
• Säkerställa att miljön i restaurangen är trevlig.
• Jobba med en vi-känsla för en trygg och positiv arbetsmiljö.
Vem är du
Vi söker Dig med stort genuint intresse av mat och dryck och som drivs av att skapa goda upplevelser för våra gäster. Då fokus på drycker är en viktig del av tjänsten ser vi gärna erfarenhet och/eller stort intresse för drycker, gärna i kombination med mat.
Vi ser att du är handlingskraftig, organiserad, serviceinriktad och gillar att jobba i en familjär företagskultur. Prestigelöshet är viktigt hos oss. För dig är det viktigt med målinriktat arbete och att du är resultatorienterad och har god förmåga att skapa och underhålla goda relationer.
Vidare tror vi att du trivs och känner dig trygg i en ledande roll och är bra på att engagera och motivera medarbetare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap från arbetslivet eller fritiden. Tjänsten är inte en formell chefstjänst, men innebär teamledarskap för serveringspersonalen. Det innebär bland annat att man leder det operativa arbetet och lägger schema. Du behöver därför ha god administrativ förmåga.
Hos oss sätter vi stort värde på att tillsammans hjälpas åt, ta ansvar samt är goda förebilder för varandra och våra gäster. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar och att du är en person som ser lösningar före hinder och har ett positivt förhållningssätt till din arbetsplats och dina kollegor.
För att lyckas i denna roll
Vi vill att du har gymnasieutbildning och minst 3 års erfarenhet av arbete inom restaurang- eller cafébranschen, i en liknande roll.
För rollen krävs att du talar flytande svenska och engelska och kan hantera både svenska och engelska i skrift.
Anställning förutsätter att du har giltigt arbetstillstånd och laglig rätt att arbeta i Sverige vid anställningens start.
Tjänsten
Placeringsort är natursköna Kivik på Österlen där du kommer rapportera till vår Restaurangchef.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning, på 100%. Arbete varannan helg. Restaurangen är öppen dagtid, så arbetstiden är förlagd dagtid. Kvällstid kan förekomma vid särskilda event.
Tillträde enligt överenskommelse.
Kontakt
Om du har frågor om tjänsten så kontakta gärna Restaurangchef Linus Gardhem på nr 0728-007989.
Vi ber dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om Kiviks Musteri
Har du inte redan fått en bra känsla för oss så kan du läsa mer på vår hemsida om vilka vi är och vad vi brinner för. Förhoppningsvis vill du bli en del av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
https://app.jobmatchprofile.com/xsquf5 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiviks Musteri AB
(org.nr 556137-3076)
Karakåsvägen 45 (visa karta
)
277 35 KIVIK Jobbnummer
9985095