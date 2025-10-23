Teamledare till nationell prövningsenhet 1 och 2 i Sundbyberg
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-10-23
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu teamledare till nationell prövningsenhet 1 och 2.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
På de nationella prövningsenheterna handläggs samtliga säkerhetsärenden på Migrationsverket, såsom asyl- och tillståndsärenden och medborgarskapsärenden. Det är ärenden som har stor betydelse för Sveriges säkerhet. Ett säkerhetsärende kan vara juridiskt komplicerat och kräva särskilda åtgärder. Vid handläggning av säkerhetsärenden hanteras frågor som är säkerhetskänsliga och som omfattas av sekretess. Att tjänstgöra på en nationell prövningsenhet innebär att man har ett nära samarbete med Säkerhetspolisen och andra myndigheter samt kan innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie arbetstid.
Vad gör en teamledare?
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschef. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet. Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att processer och rutiner följs. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering. Enheterna driver ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete och som teamledare har du en viktig roll i detta arbete. I ditt arbete ingår det även att vara beslutsfattare i vissa ärenden.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, stresstålig och kan prioritera bland dina egna arbetsuppgifter samtidigt som du behöver stötta medarbetare i att prioritera sina uppgifter. Du skapar engagemang och delaktighet och har en god förmåga att samverka och kommunicera med andra. Du är driven och intresserad av utvecklings- och förbättringsarbete. Vidare ser du till helheten och tar hänsyn till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du gillar att lösa problem, har ett gott omdöme och är mogen i ditt förhållningssätt samt självgående. Störst vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet som teamledare.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Aktuell erfarenhet av att leda och coacha grupper och individer
- Aktuell erfarenhet av att fatta beslut i kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av att delta i myndighetssamverkan
- Flerårig erfarenhet av att handlägga säkerhetsärenden enligt utlänningslagstiftningen
- Aktuell erfarenhet av att leda utvecklings- och förbättringsarbete i statlig myndighet
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och därför kommer säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidareanställning med ev provanställning
Arbetstider: kontorstid
Placering: Sundbyberg
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 14 november 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
