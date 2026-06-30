Teamledare till myndighetsutövning inom socialtjänsten
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-06-30
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Vill du kombinera operativt socialt arbete med arbetsledning, kvalitet och utveckling? Nu söker vi två engagerad och trygga Teamledare (likvärdigt uppdrag som 1:e socialsekreterare) som vill bidra till rättssäker myndighetsutövning och ett hållbart arbetsklimat inom socialtjänsten.
I rollen får du möjlighet att stötta socialsekreterare i det dagliga arbetet, bidra i utvecklingsfrågor och säkerställa kvalitet i handläggningen – alltid med individens bästa i fokus.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi är mitt i arbetet med att forma oss efter den nya socialtjänsten med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Inom myndigheten har vi fem enheter som arbetar med utredning och uppföljning, varje enhet leds av en enhetchef som har två teameldare som stöd i det operativa ledarskapet. Alla teamledare har regelbundet gemensamma möten och en stor kollegial stöttning inom Myndigheten och enheterna. Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som teamledare arbetar du nära enhetschef och kollegor med att leda och samordna det dagliga arbetet inom myndighetsutövningen. Du fungerar som ett metod- och verksamhetsstöd för medarbetare och bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och kvalitet.
Arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
ge stöd och vägledning till socialsekreterare i komplexa ärenden
säkerställa rättssäker handläggning och dokumentation enligt gällande lagstiftning
introducera och handleda nya medarbetare
delta i utvecklings- och kvalitetsarbete
samverka med interna och externa aktörer
bidra till verksamhetsplanering och uppföljning tillsammans med chef
Vad vi erbjuder
ett meningsfullt och utvecklande arbete
engagerade kollegor och nära ledarskap
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
kompetensutveckling och handledning
flexibla arbetssätt och friskvårdsförmåner (friskvårdsbidrag på 3 000kr per år) Kvalifikationer
Vi söker dig som
har socionomexamen
har minst 4 års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten/ barn och unga
har god kunskap om relevant lagstiftning, exempelvis SoL och LVU
är trygg i din yrkesroll och van att fatta självständiga beslut
har god förmåga att handleda, stötta och motivera andra
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbetsledning eller samordnande uppdrag
erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
utbildning inom exempelvis handledning, Signs of safety eller BBIC
Som person
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett gott omdöme. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs i en roll där du växlar mellan stöd, samordning och kvalitetssäkring. Du är stabil även i pressade situationer och bidrar till ett positivt samarbetsklimat.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Löpande urval kommer ske.
Var beredd på att kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid en anställning. Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Denniz Karlsson denniz.karlsson@kommunal.se +46104427951 Jobbnummer
9985941