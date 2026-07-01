Teamledare till mottagningsverksamheten i Kållered
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-01
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker teamledare till [%ange enhet och ort%]. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vi erbjuder ett jobb som är viktigt på riktigt
Det händer mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Vi har därför behov av att stärka upp vår verksamhet med fler medarbetare som kan hjälpa till i de delar av verksamheten där behovet för tillfället är som störst. Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag, utvecklingsmöjligheterna är således många. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag. Ditt jobb hos oss är viktigt på riktigt.
Vad gör en teamledare?
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.
Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.
Vem är du?
Vi söker dig som leder och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser du helheten och tar hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du väger snabbt och omdömesfullt samman information och fattar snabba beslut, trots begränsad information eller svåra omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
Erfarenhet av coachande ledarskap
Aktuell erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Kunskap om samtals- och utredningsmetodik
Erfarenhet av att leda i förändring
Aktuell erfarenhet av arbete med mottagningsärenden på Migrationsverket
Upplysningar
Anställningsform: Visstidsanställning
Arbetstider: Schemalagda arbetstider, dagtid, kvällar och helger.
Placering: Kållered
Tillträde: Enligt överenskommelse med önskemål start senast 1 september.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 Juli, 2026 Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst Kontakt
Jessica Hammargård jessica.hammargard@migrationsverket.se 0104853463 Jobbnummer
9986168