Teamledare till Mottagningsenheten på socialförvaltningen
2026-02-24
Vi har ser ett behov av att utöka med en teamledare till vår Mottagningsenhet för vi vill bibehålla en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv! Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för stadens invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Att arbeta med myndighetsutövning hos oss innebär att du får möjlighet att vara en del av den utvecklande tid inom socialt arbete som ligger framför oss, med nya socialtjänstlagstiftningen. Verksamhetsområdet myndighet består av nio enheter med totalt cirka 190 medarbetare som arbetar med stadens invånare i alla åldrar.
På Mottagningen, som tillhör myndigheten, kommer du att leda ett team med 14 medarbetare tillsammans med din enhetschef och en teamledarkollega. Som teamledare ingår du i ett nätverk med myndighetens övriga 14 teamledare, en grupp som tillsammans har en mycket bred kompetens och där man är hjälpsam och mån om varandra.
Vi arbetar med våra invånares bästa i fokus, med oss själva som verktyg.
För oss är samverkan, såväl internt som externt, viktigt för att ge våra invånare bästa möjliga bemötande och förståelse för socialförvaltningens uppdrag.
Din roll som teamledare är att leda, fördela och samordna teamets arbete, samt ansvara för effektivitet, produktivitet och kvalitet. I arbetet ingår att säkerställa att lagar, riktlinjer och etiska principer följs för att tillhandahålla stöd och service till stadens invånare. Teamledaren agerar som en operativ och närvarande ledare för medarbetarna, vilket innebär att stötta och coacha teamet i det dagliga arbetet, agera som en expertresurs och har kunskapen om bredden i teamets målgrupp. Vi söker nu dig med minst fyra års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete på en mottagningsenhet.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats där du som medarbetare är viktig och där ditt arbete gör skillnad. Möjligheter till personlig och professionell utveckling. Ett strukturerat stödsystem och tillgång till kompetenta kollegor och ledning. Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du kommer att få arbeta verksamhetsnära i en ledande befattning. Du kommer till en kamratlig miljö där humor och ett öppet klimat för dialog är en självklarhetKvalifikationer
För arbetet krävs:
Socionomexamen
Minst fyra års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete på en mottagningsenhet.
Erfarenhet av att tolka och praktisera adekvat lagstiftning.
Erfarenhet av att praktisera evidensbaserade metoder.
Har lätt för att använda och lära dig digitala system samt kunna uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som ledare.
Kurser inom ledarskap, exempelvis utvecklande ledarskap, coachande ledarskap eller liknande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval sker löpande under publiceringen, så välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
