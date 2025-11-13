Teamledare till medicin/rehab/strokeavdelningen, Kiruna Sjukhus
2025-11-13
Vi på medicin/rehabkliniken i Kiruna söker nu en teamledare till medicin/rehab/strokeavdelningen. Vill du ha ett meningsfullt och varierande uppdrag där du får möjlighet att leda, utveckla och göra verklig skillnad för både patienter och kollegor? Då kan du vara den vi söker! Som teamledare har du en central roll i att planera, samordna och leda den dagliga verksamheten på avdelningen. Du arbetar nära enhetschefen och medarbetarna i vården, skapar goda förutsättningar för teamet och bidrar till en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, undersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi ser att du har erfarenhet av arbete på vårdavdelning. Kunskaper i journalsystemen Cosmic och Lifecare är meriterande.
Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du har förmåga att skapa struktur och ordning i arbetet samt kommunicerar tydligt och lyhört. Med din positiva inställning och helhetssyn bidrar till ett gott samarbete och trivsam arbetsmiljö, alltid med verksamhetens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det här får du arbeta med
Som teamledare hos oss får du ett omväxlande uppdrag där du har en nyckelroll i att leda och planera den dagliga verksamheten. Du arbetar nära enhetschefen och håller ihop det dagliga arbetet genom att planera och fördela resurser samt hantera korttidsfrånvaro. I rollen ingår även att planera inskolning och utbildningsdagar, delta i rekrytering och stötta med administrativa uppgifter. Du finns nära personalen, fungerar som stöd i vardagen och bidrar till att skapa struktur, delaktighet och arbetsglädje. Vid enhetschefens frånvaro har du delegerat ledningsansvar. Här får du kombinera ledarskap med kliniskt arbete och vara med och utveckla verksamheten framåt.
Avdelningen har 24 vårdplatser. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i vårdlag nära patienten och tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister. Vi är ett samarbetsinriktat team med bred kompetens inom internmedicin, rehabilitering och palliativ vård, som stöttar varandra och arbetar med stort engagemang och arbetsglädje.
Hos oss vårdas patienter med en bredd av akutmedicinska diagnoser, stroke, palliativa tillstånd och rehabiliteringsbehov. Arbetet är varierat och lärorikt, och du får möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att utveckla avdelningen framåt.
Det här erbjuder vi dig
• Lönetillägg för teamledaruppdrag
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning i din grundbefattning på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Salomonsson elisabeth.salomonsson@norrbotten.se 0980-73331 Jobbnummer
9604108