Teamledare till Linden, särskilt boende, i Fjugesta!
2025-09-26
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Vi söker två engagerade och ansvarstagande teamledare som är undersköterskor med operativ inriktning för vår verksamhet inom socialförvaltningen i Lekebergs kommun. Som teamledare kommer du att ha en central roll i att leda och organisera arbetet inom ditt team inom äldreomsorgen, du kommer även att arbeta som undersköterska i det dagliga omvårdnadsarbetet.
Ansvarsområden:
* Ansvara för att leda och fördela arbetsuppgifter i teamet
* Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande riktlinjer och regelverk
* Utveckla och kvalitetssäkra vård- och omsorgsinsatser
* Skapa en positiv arbetsmiljö och vara ett stöd för övriga medarbetare
• Introducera nya medarbetare och praktikanter
* Samarbeta med andra avdelningar och myndigheter för att säkerställa bästa möjliga vård för brukarna
Krav och kvalifikationer:
* Utbildad undersköterska med erfarenhet inom äldreomsorg
* Erfarenhet av ledarskap eller intresse för att utveckla dina ledaregenskaper
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
* Förmåga att skapa goda relationer och arbeta teamorienterat
* Flexibilitet och förmåga att hantera förändringar på ett konstruktivt sätt
• Har god digital- och dokumentationsvana
• Är trygg, strukturerad och har god samarbetsförmåga
Meriterande om du har arbetat med daglig styrning enligt Lean-metodik.
Fördelar med att arbeta hos oss:
Lekeberg är en kommun som värdesätter medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka. Vi erbjuder en positiv arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt. Genom att arbeta hos oss kommer du att vara en del av ett engagerat team som strävar mot att göra skillnad för våra invånare. Ersättning
