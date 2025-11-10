Teamledare till köttavdelningen Livsmedelsbutik i Botkyrka.
2025-11-10
Är du en stolt hantverkare som älskar kött och vill leda ett engagerat team? Nu söker vi en teamledare till vår kund inom livsmedelsvaruhandeln - köttavdelning!Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som teamledare för köttavdelningen ansvarar du för ett team på tio personer. Du är köttmästaren som brinner för nötkött och lamm, och du har förmågan att rekommendera och inspirera både kunder och kollegor. Du arbetar aktivt med tillagning, försäljning och införsäljning av köttprodukter, och ser till att avdelningen håller högsta kvalitet och service.
Du har ett övergripande ansvar för egenkontrollsystemet, inklusive kylkontroller och dokumentation. Du planerar bemanningen och ser till att arbetet flyter på smidigt, även under kvällar och helger enligt rullande schema.Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla teamet i köttavdelningen
Säkerställa hög kvalitet på kött och kundservice
Rekommendera produkter och inspirera till tillagning
Ansvara för egenkontroll, kylkontroller och dokumentation
Planera och bemanna avdelningen
Bidra till en trivsam och ordningsam arbetsmiljöKvalifikationer
Gedigen erfarenhet av kött och livsmedel, gärna som köttmästare eller liknande
Goda kunskaper om nöt och lamm
Förståelse för egenkontrollsystem och dokumentation
Erfarenhet av att leda team är meriterande
Ordningsam och ansvarstagande
Vi erbjuder
Enligt överenskommelse
Rullande schema med fler kvälls- och eftermiddagspass (då försäljningen är som bäst)
Möjlighet att utvecklas i en växande butik med stark teamkänsla
Skicka din ansökan med tillhörande CV, du blir direkt anställd av vår kund men processen går via Prowork Kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
145 52 NORSBORG Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9597975