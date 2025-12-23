Teamledare till familje- och vuxenenheten
Vill du vara med och skapa ett arbetsklimat där samarbete, utveckling och nytänkande står i centrum? Vi söker en trygg och närvarande teamledare med fokus att driva arbetet framåt och säkerställa att alla i teamet arbetar mot gemensamma mål.
Individ- och familjeomsorgen är en del av socialförvaltningen och arbetar nära våra samverkanspartners för att ge stöd till kommunens invånare. Vi består av två enheter: Barn, familj och vuxen samt Försörjning och stöd. Vårt uppdrag är att erbjuda myndighetsutövning och stödjande insatser med fokus på kvalitet, delaktighet och helhetssyn.
Barn, familj- och vuxenenheten tar emot anmälningar och ansökningar, beslutar om insatser och följer upp dessa. Vi ansvarar även för familjerätt, rekrytering och utredning av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. Utöver myndighetsutövning arbetar vi förebyggande och erbjuder behandlande insatser.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Du blir en del av vår nybildade familje- och vuxenenhet och ansvarar för den operativa arbetsledningen tillsammans med två andra teamledare och en behandlingsansvarig. Tillsammans leder ni cirka 20 engagerade medarbetare vuxen- och barnhandläggare samt behandlare som arbetar i tvärprofessionella team med individen och familjen i fokus, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Leda och fördela nya ärenden
* Stötta och arbetshandleda medarbetare i det dagliga arbetet
* Säkerställa fungerande rutiner och metoder inom myndighetsutövning och öppenvård
* Hålla veckovisa enhetsmöten tillsammans med teamledarkollegor
* Bidra till enhetens kvalitativa utvecklingsarbete och omvärldsbevakning
* Upprätthålla samverkan mellan myndighet, öppenvård och externa aktörer
* Fatta beslut enligt delegationsordningen samt hantera ärendedragningar inför utskott och förvaltningsdomstol vid LVMKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, alternativt examen inom området sociologi med kompletterande kurser för behörighet för myndighetsutövning mot barn och unga. Du har B-körkort och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt ha god förmåga till reflektion och analys. Det är positivt om du har erfarenhet av motsvarande befattning, har arbetat i en arbetsledande position och/eller har ledarskapsutbildning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda/arbetsleda medarbetare i frågor gällande myndighetsutövning. Du har mångårig erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inriktat mot målgruppen ungdomar och vuxna med tillhörande goda kunskaper i lagrummen SoL, LVU och LVM.
Som person är du pedagogisk, tydlig och empatisk i din kommunikation och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har förmåga att utmana, ge konstruktiv feedback och stötta medarbetare i deras utveckling. Vi tror på dig som har en god samarbetsförmåga, är stresstålig, kan arbeta självständigt och fatta beslut. Du är trygg i att leda även i motstånd och företräda arbetsgruppen i olika sammanhang samtidigt som vi värdesätter din flexibilitet och ditt lösningsfokus.
Personliga egenskaper väger tungt för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kan ske löpande i rekryteringsprocessen.
För anställning krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
