Teamledare till Enheten för förebyggande arbete
2025-09-16
Vill du vara med och arbetsleda inom förebyggande arbete? Är du dessutom intresserad av att bidra i Socialförvaltningens utveckling av första linjen och arbete utifrån ökade möjligheter med nya Socialtjänstlagen?
Vi söker en teamledare till enheten för förebyggande arbete och team förebygg ungdom med målgruppen föräldrar och deras ungdomar i åldrarna 13-20 år. Som en av ingångarna till Socialförvaltningen har vi det viktiga uppdraget att bidra till ökad trygghet i de prioriterade områdena genom att erbjuda Eskilstunas invånare tidiga insatser utan behovsprövning till barn, unga och vårdnadshavare på både individ- och gruppnivå. Vi sitter centralt i Eskilstuna och arbetar uppsökande på både skolor, fritidsgårdar och ute i Eskilstunas olika stadsdelar Vi ingår i samarbetet Trygga Unga. På enheten finns förebyggande socialsekreterare inom ramen för Team Förebygg ungdom och Stödcenter för unga brottsutsatta.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
I din tjänst ingår att coacha och leda medarbetarna i sina arbetsuppgifter inom team förebygg ungdom och stödcenter för unga brottsoffer. Som teamledare är du väl bevandrad i socialtjänstens olika delar. För att arbetsleda inom uppdraget krävs det god förmåga till samverkan då Team förebygg ungdom samverkar nära Eskilstunas olika grundskolor, gymnasieskolor och Kultur- och fritidsförvaltningen. Vår samverkan utgår ifrån SSPF.
Som teamledare ansvarar du för det operativa ledningsarbetet samtidigt som du ingår i enhetsledningsfunktionen och kommer även på så sätt att arbeta med strategiska frågor. Du får utrymme för ditt driv och ditt genuina intresse för socialt förebyggande arbete samtidigt som du får möjlighet att vara med och utforma och testa nya arbetssätt. Rollen som teamledare kommer till stor del att innebära samverkan och utvecklingsarbete inom förebyggande socialt arbete. Tjänsten innebär att fördela arbetet, stödja, instruera och inspirera medarbetare i den dagliga verksamheten mot gemensamma mål samt att verka för en god arbetsmiljö. Du ansvarar och verkar för bland annat en god rättssäkerhet, omvärldsbevakning inom området och säkerställer att vi nyttjar våra resurser så effektivt som möjligt.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan utbildning på avancerad nivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har flerårig arbetslivserfarenhet av socialt arbete, socialtjänstlagen och av brottsförebyggande- eller behandlande arbete för målgruppen barn, unga och familjer. Du kan bidra med din arbetslivserfarenhet av skolsamverkan, normbrytande beteende och olika funktionsnedsättningar såsom NPF och IF. Du är van vid och kan hantera IT och dator som arbetsverktyg samtidigt som du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har du utbildning inom ledarskap, erfarenhet av projektledning och av att arbetsleda medarbetare inom socialt arbete till exempel i en roll som teamledare, chef eller samordnare samt vana av att arbeta inom ett mångkulturellt område eller sammanhang är det meriterande. Likaså erfarenhet av systemteori, tvärprofessionellt arbete inom socialtjänsten, metoderna ABC, MVP, Komet, MI, Signs of Safety, och ärendehanteringssystemet Viva.
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för organisationens framgång och för att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att skapa kontakter och underhålla relationer. Du har ett genuint barnrättsperspektiv, invånarfokus och har kunskap och intresse för det förebyggande arbetet. På ett ansvarsfullt och självgående sätt skapar du engagemang och får andra med dig samt driver arbetet framåt mot uppsatta mål. Du har lätt för att skapa helhetssyn och överblick. Det är viktigt att du är tydlig i din kommunikation och att du har en förmåga att kunna fatta beslut. Du kommer gärna med förslag och idéer som du tillsammans med din grupp arbetar vidare med för att omsätta i praktiken och på så sätt utvecklar arbetet. Som teamledare är du trygg i dig själv och vågar möta upp våra medarbetares behov av stöd.
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
