Teamledare till barn, ungdom och familj
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2025-11-10
Nu har du chansen att vara en del av vår satsning att utveckla socialtjänstens stöd för våra barn, ungdomar och familjer. Genom stödinsatser stärker vi barnets, ungdomens och nätverkets egna resurser för att klara livet utan socialtjänstens stöd. Vi utvecklar insatser utan biståndsprövning, det vill säga utan beslut från socialtjänsten, för att skapa mer flexibla och individanpassade lösningar.
På våra resursenheter jobbar vi med målgruppen 0-20 år och deras familjer. I gruppen finns både familjebehandlare, vägledare och teamledare. Det innebär att du alltid har tillgång till stöd i ditt arbete. Du kommer till ett stort, kompetent och engagerat gäng där samverkan är ett av våra nyckelord. Vi jobbar just nu med att resursenheterna ska ha ett mer likvärdigt arbetssätt och gemensam riktning. Enheterna kommer fortfarande att jobba målgruppsindelat (barn respektive ungdom) men ha mer samarbete med varandra.
Vi arbetar schemalagd dag, kväll och vissa lördagar. Arbetstiderna varierar mellan kl 7:30-19:00. Arbetstiderna kan komma att påverka även teamledarens arbetstider. Vi har flextidsavstal.
Just nu söker vi två nya kollegor, varav en tillsvidaretjänst och ett vikariat på 1 år.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som teamledare inspirerar och handleder du familjebehandlare och vägledare på enheten, både individuellt och i grupp. Du fördelar och prioriterar uppdrag och har kontinuerliga ärendegenomgångar med varje medarbetare. Med din kompetens är du med och säkerställer kvalitén i utförande och dokumentation. Du bidrar till individens självutveckling och teamets utveckling genom ditt situationsanpassade ledarskap.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp som ses en gång i veckan för att planera och stötta varandra. Du har också ett nära samarbete med de andra teamledarna inom socialförvaltningen och med övriga förvaltningar. Du är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har en avslutad högskoleutbildning som bedöms vara relevant för tjänsten. Du behöver också ha minst två års erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med barn, ungdom och/eller familj och god dokumentationsvana. Har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövning och schemaläggning är det bra. Vi ser gärna att du har minst ett års erfarenhet av arbete i en ledarroll där du har fått leda individer och grupper. Det är också bra om du har gått ledarskapsutbildning och har erfarenhet av kommunal verksamhet. Vi arbetar enligt olika metoder, om du har utbildning i något av följande är det positivt: FFT, KBT, MI, rePulse, steg 1-utbildning, andra behandlingsmetoder inom temat unga i kriminalitet eller trauma, systemteori, BBIC, socialrätt, barnkonventionen. B-körkort behövs i tjänsten.
Du trivs med struktur och är kreativ, du gillar att hitta nya lösningar. Du är trygg i att utmana, vara konstruktiv och ge feedback när det behövs i syfte att hålla god kvalitet. Genom ditt tillitsfulla sätt bidrar du till goda samarbeten och till att skapa och behålla relationer.
Eftersom vi träffar personer under 18 år behöver du vid anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret från polisen.
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
