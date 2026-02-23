Teamledare till Barn och familjeenheten
2026-02-23
Vill du stötta barn och ungdomar i samhällsvård?
Rollen
Hos oss får du chansen att tillsammans med familjerna och vårdgivarna, hjälpa barn och ungdomar till goda förutsättningar för en bra uppväxt.
• Du är medarbetarnas närmaste arbetsledare och leder såväl de enskilda medarbetarna som gruppen
- Du ansvarar för att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning
- Du är en del av enhetens ledningsgrupp och tillsammans leder ni verksamheten mot uppsatta mål och kostnadseffektivt
Det här är vi
Vi är en positiv och varm enhet som arbetar i två team. Kollegialt stöd och lärande är en självklar del av vårt arbetssätt.
Arbetet genomsyras av förhållningssättet Signs of Safety. Vi jobbar med nätverksmöten, säkerhetsplaneringar när så är möjligt och kan använda Signs of Safetys olika material när vi ser att det är till hjälp.
Vi har ett självklart samarbete med och närhet till kollegor med andra arbetsuppgifter, så som kollegerna på vuxenenheten och de som arbetar med behandling i Öppenvård. Samverkan är ett nyckelord och Heby-andan är ett begrepp som innebär att vi på riktigt arbetar utifrån EN socialtjänst.
Är det här du?
- Du är utbildad socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning riktad mot barn i samhällsvård
- Du har erfarenhet av, eller är nyfiken på ledarskap och vill vara med och utveckla verksamheten utifrån den rollen
- Du behärskar svenska språket obehindrat i både tal som skrift
- Du drivs av att arbeta mot uppsatta mål och har en förmåga att entusiasmera kolleger göra att göra lite mer
- Du är ansvarstagande och bra på att skapa goda relationer
- Du är intresserad av att utveckla det sociala arbetet i Heby utifrån ny forskning, kunskap och metoder
- Du är modig i ditt sätt att vara och räds inte att utmana kolleger
- Du har B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
