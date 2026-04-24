Teamledare sökes till läkemedelsföretag på Lidingö
Insitepart AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi söker nu en engagerad och strukturerad teamledare till för vår kunds verksamhet på Lidingö. Är du en noggrann person som trivs i en operativ roll samtidigt som du leder andra? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som teamledare arbetar du aktivt i produktionen där fokus ligger på plock och hantering av läkemedel. Arbetet sker i en kontrollerad miljö med höga krav på kvalitet, noggrannhet och effektivitet.
Du kommer att arbeta med uppgifter såsom:
Plock och pack av läkemedel
Orderhantering och kvalitetssäkring
Arbete enligt fastställda rutiner och säkerhetskrav
Ledaransvar
Utöver det operativa arbetet har du en viktig roll i att:
Leda och stötta teamet i det dagliga arbetet
Säkerställa att rutiner, kvalitet och produktivitet upprätthålls
Planera och hantera schemaläggning vid behov
Vara en tydlig kontaktperson och bidra till god kommunikation i gruppen
Introducera, utbilda och ge löpande feedback till medarbetare
Arbetstider
Arbetet är förlagt till både dag- och kvällstid med skift varannan vecka:
08:00-16:45
10:00-18:45
Visstidsanställning med möjlighet till fastanställning.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med monotona arbetsuppgifter och ett högt arbetstempo
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har körkort och tillgång till bil
Kan börja arbeta från kl. 08:00
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
Lagerarbete eller plock/pack
Läkemedelshantering
Ledarskap eller arbetsledning
Vi erbjuder
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7637603-1966945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA
Insitepart Jobbnummer
9875834