Teamledare sökes till läkemedelsföretag på Lidingö

Insitepart AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-04-24


Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi söker nu en engagerad och strukturerad teamledare till för vår kunds verksamhet på Lidingö. Är du en noggrann person som trivs i en operativ roll samtidigt som du leder andra? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som teamledare arbetar du aktivt i produktionen där fokus ligger på plock och hantering av läkemedel. Arbetet sker i en kontrollerad miljö med höga krav på kvalitet, noggrannhet och effektivitet.
Du kommer att arbeta med uppgifter såsom:

Plock och pack av läkemedel

Orderhantering och kvalitetssäkring

Arbete enligt fastställda rutiner och säkerhetskrav

Ledaransvar
Utöver det operativa arbetet har du en viktig roll i att:

Leda och stötta teamet i det dagliga arbetet

Säkerställa att rutiner, kvalitet och produktivitet upprätthålls

Planera och hantera schemaläggning vid behov

Vara en tydlig kontaktperson och bidra till god kommunikation i gruppen

Introducera, utbilda och ge löpande feedback till medarbetare

Arbetstider
Arbetet är förlagt till både dag- och kvällstid med skift varannan vecka:

08:00-16:45

10:00-18:45

Visstidsanställning med möjlighet till fastanställning.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad

Trivs med monotona arbetsuppgifter och ett högt arbetstempo

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Har körkort och tillgång till bil

Kan börja arbeta från kl. 08:00

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:

Lagerarbete eller plock/pack

Läkemedelshantering

Ledarskap eller arbetsledning

Vi erbjuder
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
