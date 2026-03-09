Teamledare sökes till läkemedelsföretag på Lidingö
2026-03-09
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi söker teamledare till Apotekstjänst på Lidingö. Vi söker dig som är flexibel, strukturerad och noggrann. Kvalité är ett krav, därav ser vi att du är en noggrann person som kan ta ansvar över dina arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter: Man kommer jobba i en renrumsmiljö, där det sker tillverkning av dospåsar. Man hanterar ett flertal maskiner i olika delar utav tillverkningsprocessen. Arbetsuppgifter: - Brickläggning - Påsmaskin - Inspektionsmaskin - Avsyning
Utöver dessa arbetsuppgifter kommer du att ha en ledarroll och förväntas:
Ansvara för att leda och stötta personalen i det dagliga arbetet.
Säkerställa att arbetsrutiner och kvalitetskrav följs.
Planera och hantera schemaläggning vid behov.
Fungera som kontaktperson och säkerställa en god kommunikation inom teamet.
Ge feedback och utbilda personal vid behov.
Arbetstiderna är förlagda under både dag och kväll. Man kommer att arbeta skift varannan vecka dag- och kvällstid.
Visstidsanställning med möjlighet till fastanställning.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Du ska kunna börja arbeta från kl. 08:00
Du ska kunna arbeta 08:00-16:45 och 10:00-18:45.
Du ska ha körkort och tillgång till bil
Du som söker ska gilla att arbeta med monotona arbetsuppgifter
God förståelse i det svenska språket både i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av läkemedelshantering alternativt maskinoperation men det är inget krav.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.
