Teamledare sökes till en kund i Arlandastad - Tvätteri lager
2025-08-19
Vi söker nu en Teamledare till våran kund inom Tvätteri lager i Märsta-området.
Du kommer att bli anställd av Arena personal och uthyrd till en kund. För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser gärna att du som söker har ledaregenskaper. I dina arbetsuppgifter ingår primärt att vara producerande för att arbeta med uppföljning, coachning av personal, du säkerställer produktivitet och kvalitet mot kund på daglig bas så att de dagliga målen planeras och uppnås.
Du är fysiskt frisk och klarar av ett tungt och enformigt arbete. Arbetet hos kunden kan ha varierande arbetstider, vilket ställer krav på att du är flexibel och är bekväm med att arbeta helger om det skulle behövas.
Dina primära arbetsuppgifter:
• Du håller koll på att alla anställda är i tid och har rätt utrustning
• Du jobbar med förbättringar och mål tillsammans med din grupp
• Du introducera och utbildar ny personal
Krav och egenskaperKrav Erfarenhet från lager och logistikbranschen med E-handel
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande Vana från datadriven lagerverksamhet
B-körkort och tillgång till egen bil
Truckkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och där ser vi gärna att du är trevlig, samarbetsvillig och ansvarsfull.
Arbetstider: Måndag-fredag 05:55-14:55 - Upplärning i 3 månader
Lön och förmånerLön: Enligt kollektiv avtal + ansvarstillägg
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Tjänstepension
